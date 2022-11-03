''HealthTürkiye''nin tanıtımı yapıldı

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan USHAŞ Sağlık Turizmi Sektörel İşbirliği ve Projeler Sorumlusu Mehmet Karakaya, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmenin USHAŞ'ın görevlerinden bazıları olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uluslararası sağlık hizmetleri alanında da en çok tercih edilen ülkelerden birisi olması için kamu-özel tüm sektörü kapsayan "HealthTürkiye" markasının oluşturulduğunu ifade eden Karakaya, "HealthTürkiye çatı markası ile ülkemizin güçlü sağlık sisteminin ve bu sistemi oluşturan kamu-özel tüm paydaşların uluslararası alanda etkin bir şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır." dedi.

"HealthTürkiye" web platformuna ilişkin bilgi veren Karakaya, platformun Türk sağlık sisteminin, sağlık tesislerinin ve Türkiye'nin tanıtımını kapsayan bir sağlık turizmi portalı olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih eden ya da etmek isteyen tüm uluslararası misafirlerin buradan Türkiye'deki sağlık tesislerine kolayca ve güvenle ulaşabildiğini ve ilgili sağlık tesislerinden tedavi planı talep edebildiğini anlatan Karakaya, "Bu platform ülkemizdeki, yetişmiş insan gücü ve kaliteli sağlık altyapımız ile sunulan sağlık hizmetinin uluslararası alanda algılanan kalitesini ve deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Platformun, uluslararası sağlık turistleri için sağlık hizmeti almak üzere ülkenin, sağlık sistemi ve sağlık tesisleri hakkında bir referans noktası olarak kurgulandığını aktaran Karakaya, şunları söyledi:

"Bu sistemle uluslararası sağlık turistlerinin hizmet öncesi, hizmet anı ve hizmet sonrasındaki tüm aşamaları yakından takip edilmektedir. Platform İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca olarak 4 dilde hizmet vermektedir. Uluslararası sağlık turistlerinin aradıkları tedavi hakkında bilgiye ulaşabilecekleri makine öğrenmesi tabanlı arama motoru altyapısı sağlanmıştır. Tüm bunlarla birlikte dinamik yazılım mimarisi ile sektörün ihtiyaçlarına göre sürekli gelişmeye açık bir altyapıdadır. Özetlemek gerekirse bu platformu, ülkemizin güçlü sağlık sistemiyle tüm dünyayı bir araya getirdiğimiz Türkiye'nin resmi dijital sağlık kapısı olarak nitelendirebiliriz."

- "6 DİLDE 7 GÜN 24 SAAT HİZMET"

USHAŞ Sağlık Turizmi Yetkilendirme ve Denetim Müdürü Behiye Çeliker, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezine ilişkin bilgi verirken, merkezi, "HealthTürkiye" çatı markasının bir bileşeni olarak konumlandırdıklarını anlattı.

Çeliker, çağrı merkeziyle hasta hakları esasları çerçevesinde kalite, memnuniyet ve çözüm odaklı olarak kurumları ortak değerler çerçevesinde birleştirmek ve bu değerleri uluslararası misafirlere aktarabilmek amacıyla Arapça, Almanca, Fransızca, Farsça, İngilizce, Rusça olmak üzere 6 dilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulduğunu kaydetti.

Çağrı merkezinin uluslararası misafirler için etkin bir iletişim kanalı olarak tasarlandığını aktaran Çeliker, "Çağrı merkezimizle HealthTürkiye platformunun kullanımına destek sağlanmaktadır, misafirlerimiz ile sağlık tesislerimiz arasındaki iletişim desteklenmektedir, şikayet ve anlaşmazlıklar tek bir noktada toplanarak kalite ve memnuniyet ekseninde hızlı şekilde adil ve şeffaf biçimde çözümlenmektedir. Misafirlerimizin ihtiyaç duydukları geri bildirimler hızlı ve etkin biçimde sağlanmaktadır." bilgilerini paylaştı.

- "KARMA GERÇEKLİKLE BÜTÜNLEŞEN VR TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAYI HEDEFLİYORUZ"

USHAŞ Akademi Proje Koordinatörü Ebru Aydın da USHAŞ Akademinin, sağlığın küresel yıldızı olarak, Türkiye'deki uluslararası sağlık hizmetlerini tüm dünyaya tanıtmak ve bu hizmetlere ivme kazandırmak amacıyla oluşturulan HealthTürkiye çatı markası altında akademik desteği sağlamak üzere kurulduğunu söyledi.

Sağlık turizmi alanında hizmet sunan sektördeki bütün personele gerekli sağlık eğitimlerini verebilmek ve uluslararası sağlık eğitimi turizmini geliştirebilmek amacıyla çok farklı eğitim programları oluşturulduğunu dile getiren Aydın, "Bu programlar, sağlığın ve eğitimin sadece bilimsel tarafını değil teknolojik yönünü de inceleyerek geliştirilmiş ve oluşturulmuştur. Oluşturulan programların içerisinde sanal gerçeklikle birlikte artırılmış gerçekliği de bünyesinde bulunduran karma gerçeklikle bütünleşen VR teknolojisini de kullanmayı hedefliyoruz." dedi.

Aydın, USHAŞ Akademinin sağlık eğitiminin sağlık lokasyonu haline gelerek, değer katan bir akademi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Dünyada sağlık turizminin önem kazandığını, bu pazarın 100 milyar doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini belirten Aydın, "Türkiye, TÜİK verilerine göre 1,7 milyar dolarlık bir pazarın sahibidir ve bu alandaki çalışmalarını hızlandırarak, dünyadaki lider ülkeler arasındaki yerini korumaya devam edecektir. Bununla birlikte her yıl yaklaşık yılda 1 milyon sağlık turisti Türkiye'ye gelmektedir. Sayının pandemi sonrası giderek artması beklenmektedir." diye konuştu.