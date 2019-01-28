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HIV taşıyan 14 bin 200 kişinin bilgileri çalındı

Singapur'da HIV virüsü taşıyan 14 bin 200 kişinin bilgi ve kayıtlarının çalındığı ve sızdırıldığı bildirildi.

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Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mikhy Farrera Brochez isimli ABD'li kişinin 5 bin 400 Singapurlu ve 8 bin 800 yabancı uyruklu HIV taşıyıcısının resmi bilgilerini Singapurlu bir doktor aracılığıyla çaldığı ve internete sızdırdığı kaydedildi.

Açıklamada, çalınan resmi bilgiler arasında HIV virüsü taşıyan kişilerin isimlerinin, kimlik bilgilerinin, telefon numaralarının, adres bilgilerinin, test sonuçlarının ve sağlık kayıtlarının yer aldığı belirtildi.

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Brochez'in uzun yıllar Singapur'da çalıştıktan sonra dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından hapis yattığı, geçen yıl da ülkeden sınır dışı edildiği ifade edildi. Ülkede geçen yıl ağustos ayında bilgisayar korsanları Singapur'un "SingHealth" adı verilen merkezi kamu sağlık sistemi ağına sızarak aralarında Başbakan Lee Hsien Loong'un da olduğu 1,5 milyon hastaya ait kişisel bilgileri ele geçirmişti.

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

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