Hızlı kilo verdiren diyetlere dikkat! 

Prof. Dr. Tanju Besler, doğru beslenmenin sağlığı korumak için önemli olduğunu belirterek, kilo kontrolünü sağlarken de bilimsel yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Obezitenin artmasıyla bunun sektörel bir alan haline gelmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Besler, “Gelip geçici diyetlerin hepsi, birçok otoriteyle zıtlık göstermektedir. Bir diyette ayda 2-4 kilonun ötesinde vücut ağırlığı kaybı öneriliyorsa dikkatli olunmalı. Çünkü bu da sağlık için uygun olmayan bir diyettir” dedi.