HSG Kimlerden İstenir ve Neden Yapılır?

HSG FİLMİ NEDEN ÇEKİLİR?

HSG genellikle, gebe kalınamaması durumunda başvurulan radyolojik kısırlık araştırmasıdır. Bu yöntem sayesinde kişinin hamileliğe engel anatomik bir durumu olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Gebe kalınamaması probleminin yanı sıra tüp bebek tedavisi yapılacak kadınlarda, tedavi öncesinde, embriyonun rahim içinde tutunabilmesini zorlaştıracak problemlerin var olup olmadığı da bu yöntemle yapılan inceleme sonucunda öğrenilebilmektedir. Varsa bu problemlerin HSG ile tespit edilmesi ve bertaraf edildikten sonra embriyonun transfer edilmesi, tüp bebek başarı oranını arttırır.

Tüp bağlama veya tüp alma operasyonlarından sonra operasyonun ne derecede başarılı olduğunu, tüpün hangi mesafeden alınmış bulunduğunu tespit ve kontrol etmek için de HSG istenebilmektedir.

Düşük, kürtaj ve çeşitli rahim ameliyatlarından sonra rahim içinde yapışıklıklar meydana gelebilmektedir. HSG bu yapışıklıkların varlığını, büyüklüğünü ve yerlerini net bir şekilde gösterir.

Myom bulunan kadınlarda, myom veya myomların rahim boşluğu içine doğru çıkıntı yapıp yapmadıklarını tespit etmek için de HSG çekilebilir.

HSG, düşüklere sebep olabilen anomalileri ve diğer bazı durumları aydınlığa kavuşturabilir.

HSG FİLMİ KİMLERDEN İSTENİR?