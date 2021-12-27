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Sağlık

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

DHA27 Aralık 2021 Pazartesi 11:08 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:44
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 11-17 Aralık tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu. Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 9 ili de paylaştı. Koca, "11- 17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" dedi.

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