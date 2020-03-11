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Sağlık

Kara Mürver nedir? Kara Mürver faydaları nelerdir? Kara Mürver nerede yetişir?

Kara Mürver nedir? Kara Mürver faydaları nelerdir? Kara Mürver nerede yetişir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerilen Kara Mürver hakkında araştırmalar hız kazandı. Corona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından korunma yöntemleri araştırılmaya başlandı. Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar merak konusu oldu. Kara Mürver; bağışıklık sisteminin desteklemesinde önemli bir yere sahiptir. Kara mürver sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda grip virüsünü de doğrudan baskılamaktadır. Kara Mürver hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

11 Mart 2020 Çarşamba  11:57 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 11:57
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Corona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından virüsten korunma yöntemleri ve alınacak önlemler hakkında araştırmalar hız kazandı. Kara Mürver nedir? Kara Mürver faydaları nelerdir? Kara Mürver nerede yetişir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kara Mürver Nedir?Kara Mürver, bağışıklık sisteminin desteklemesinde önemli bir yere sahiptir. Kara mürver sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda grip virüsünü de doğrudan baskılamaktadır. Kara Mürver hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KARA MÜRVER NEDİR?

Bağışıklık sisteminin desteklemesinde önemli bir yere sahiptir. Kara mürver sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda grip virüsünü de doğrudan baskılamaktadır. Olgunlaşmış Kara Mürverin uzun yıllardır geleneksel tıpta bronşit, öksürük, diş ağrısı, baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalıktan korunmak için kullanılmıştır. Güçlü Antienflamatuar ve Antioksidan özellikler içermektedir.

KARA MÜRVER FAYDALARI NELERDİR?

Vücuda rahatlık vererek sinirleri yatıştırır.

Vücut direncini arttırır.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Soğuk algınlığı ile baş edici özellik taşır.

Terletme özelliği ile vücuttan toksin atımını sağlar.

Nezle, girip gibi soğuk algınlığı hastalıklarının iyileşmesini sağlar.

KARA MÜRVER NEREDE YETİŞİR?

Mürver ağacı dikildikten sonra hiçbir özene ihtiyaç duymaz ve kendiliğinden gelişir. Türkiye’nin Akdeniz bölgesi hariç her yöresinde yetiştirilebilir.Toplanması-Saklanması :Çiçekleri Haziran ve Temmuzda meyveleri ağustos ve eylül yaprakları Nisan’dan Temmuz’a kadar toplanıp kurutulabilir. Gölge yerde olabildiğince çabuk kurutulmalıdır. 

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