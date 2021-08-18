İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2021 Çarşamba / 10 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4855
  • EURO
    9,95
  • ALTIN
    487.809
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Korkutan araştırma: Çocuklukta sigara dumanına maruz kalmak bu riski yüzde 75 artırıyor
Sağlık

Korkutan araştırma: Çocuklukta sigara dumanına maruz kalmak bu riski yüzde 75 artırıyor

Ebeveynlerinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalan çocuklarda, yetişkinlikte romatoid artrit (iltihaplı romatizma) görülme riskinin arttığı bildirildi. Araştırma, çocuklukta ebeveynlerin içtiği sigaranın dumanına maruz kalanlarda RA olasılığının yüzde 75 artırdığı görüldü.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:25
ABONE OL

ABD'de Harvard Üniversitene bağlı Brigham Kadın Hastanesinden uzmanlar, çocuklukta ebeveynlerin içtiği sigara dumanına maruz kalınmasıyla ileri yaşta artan seropozitif romatoid artrit (RA) riski arasında doğrudan potansiyel ilişkili olduğunu tespit etti.

Çalışma çerçevesinde 35-52 yaşlarındaki 90 bin 923 kadınla 1989 ve 2017 yılları arasında yapılan anketlerden derlenen verilerden faydalanıldı.

Pasif içicilik, gebelik sırasında sigara kullanımı, çocukluk döneminde ebeveynlerin sigara içmesi ve 18 yaşından itibaren sigara içenlerle geçirilen seneler olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı.

Araştırma, çocuklukta ebeveynlerin içtiği sigaranın dumanına maruz kalanlarda RA olasılığının yüzde 75 artırdığı görüldü.

Bulgular, "Arthritis & Rheumatology" dergisinde yayımlandı.

Brigham'ın Romatoloji, Enflamasyon ve Bağışıklık Bölümünden uzman Kazuki Yoşida, "Bulgularımız, en sık rastlanılan otoimmün hastalıklardan biri olan RA ile ilişkili olarak, sigaranın sağlığa olumsuz etkilerine daha fazla derinlik ve önem katıyor." değerlendirmesini yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.