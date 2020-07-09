Koronavirüsün ilk belirtileri nelerdir? İşte koronavirüsün belirtileri gün gün

09 Temmuz 2020 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 15:11

Yeni tip koronavirüs belirtilerine dair 4 yeni belirtiyi açıkladı. Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gün gün koronavirüs belirtileri arasındaydı. Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan yeni tip koronavirüse yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi. Koronavirüs 10 milyon insanı etkileyen bir pandemiye dönüştü. Hastalığın aşısı bulunmadığı gibi araştırmacılar halen koronavirüsü tanıma sürecinde. Son olarak CDC koronavirüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11 yükseldi. İnsanlar koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını anlamak adına Koronavirüsün ilk belirtileri nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs belirtilerini gün gün haberimizde derledik. İşte detaylar...

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu koronavirüse dair yeni açıklamalar yaptı.

CDC, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

Kovid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı koronavirüsün ilk belirtileri arasındaydı.

Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Kovid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Kovid-19 semptomlarına yenileri eklendi.

CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.

KORONAVİRÜSÜN İLK BELİRTİLERİ

Halsizlik, burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı, eklem ağrıları, koku ve tat alma kaybı en yaygın görülen koronavirüsün ilk belirtileridir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÜN GÜN

Koronavirüs belirtileri 1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal de görülebilir.

Koronavirüs belirtileri 4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

Koronavirüs belirtileri 5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

Koronavirüs belirtileri 6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

Koronavirüs belirtileri 7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Koronavirüs belirtileri 8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

Koronavirüs belirtileri 9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE YENİ TİP KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÜN GÜN

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjonktivit

baş ağrısı

tat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

solunum güçlüğü veya nefes darlığı

göğüs ağrısı veya göğüste baskı

konuşma veya hareket kaybı

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.