Kovid-19 için geliştirilen yerli tanı kiti daha hızlı sonuç verecek

AA 17 Şubat 2020 Pazartesi11:20 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:00

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin laboratuvar görüntüleri paylaşıldı.

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, yerli tanı kitinin nasıl geliştirildiği ve uygulaması hakkında bilgi verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün ve dünyadaki bazı merkezlerin koronavirüs ile ilgili bazı spesifik testleri tasarlayarak yayımladığını, bunların DSÖ literatüründe de yer aldığını belirten Korukluoğlu, kendilerinin de bu kaynakları izlediklerini, mevcut olan "Pan Koronavirüs PCR" denilen yöntemini Kovid-19'a yönelik gerçek zamanlı PCR testinin uygulanabilirliği konusunda bir araştırmaya girdiklerini söyledi.

Korukluoğlu, bu konuyla ilgili merkezlerle temasa geçerek bu testte kullanılacak önemli bir bileşen olan "primer prop"ların siparişini verdiklerini aktardı.

Yerli üretim bir enzimle beraber yerli kaynaklar kullanılarak gerçek zamanlı bir kit için çalışma yaptıklarını anlatan Korukluoğlu, "İlk optimizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere yine laboratuvarımız tarafından uluslararası merkezlerden pozitif kontroller de talep edildi ve böylece yeni tanımlanacak olan bir ajanın ülkemizde tanı kapasitesini oluşturmaya yönelik adımları attık. İlk sonuçlar da çok yüz güldürücüydü." dedi.

Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, yerli üretim kitin geliştirilerek laboratuvarda rutin uygulamaya konulduğunu, şu anda bu kitte şüpheli gönderilen olası vaka tanımına uygun örneklerin analizinin yapıldığını dile getirerek, "Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürüyor." bilgisini verdi.

- "KAYNAK İSRAFINI ENGELLİYOR"



Korukluoğlu, yerli kaynaklarla üretilen, Kovid-19 için geliştirilen tanı kitinin sağladığı avantajlar hakkında ise şöyle konuştu:

"Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde yurt dışından sipariş edip onun getirilme süresi en acil durumlarda bile 1,5 ayı bulabiliyordu. Ama bu yerli test sistemi sayesinde üretim merkezinden, İstanbul'dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor. En önemli avantajlarından bir tanesi bu. İkincisi de en azından kaynak israfını engellemesi ve oldukça uygun fiyatlara testlerin mal ediliyor olması. Bu da ülkemiz kaynaklarının israf edilmeden kullanılmasını sağlıyor.

Bir de kiti kendimiz burada çalışmalarla çeşitli modifikasyonlar yaparak, çeşitli versiyonlar yaparak sürekli geliştirebiliyoruz. İlk başta 90 dakika olabilecek sistem elimizdeki kontrolleri kullanarak ya da DSÖ'den gönderilen pozitif kontroller uyarlanarak daha kısa sürede çalışmamıza imkan veriyor. Hatta bugün onun bir denemesini kurduk ve başarılı sonuçlar aldık. Şimdi biraz daha kısa süren bir protokole geçiş yapacağız. Ama bu tabii ki asla testin kalitesinden ödün vermeden son derece güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor."

- "KARANTİNADAKİ SONUÇLARIN HEPSİ NEGATİF ÇIKTI"



Viroloji bölümünde koronavirüs ile ilgili çalışma yürüten 12 bilim insanının 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifade eden Korukluoğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile ilgili bir danışma kurulu var. Bilimsel danışma kurulunda bu örneklerin sıfırıncı gün diye tabir ettiğimiz geliş anında ve bireyler hiçbir belirti göstermese bile virüs taşıyabilme riskine karşı 3'üncü günde ve 7'nci günde en sonunda 14 gün karantina süresi göz önüne alındığında karantina süresi bitmeden hemen önce 4'üncü örneğin alınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda karantina süresince oradaki vatandaşlarımızdan toplamda 4 kez örnek geldi. En son örneklerimiz dün gelmişti çok şükür ki hepsi negatif sonuçlandı. Artık gönül rahalığıyla herkes evine dönebilir."