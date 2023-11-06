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Sağlık

Lygos Clinic: Estetik operasyonlar bedenin ötesinde psikolojik bir yenilenme

Lygos Clinic Kurucusu Sinan Özer, estetik operasyonların sadece fiziksel bir değişim getirmediğini, aynı zamanda insanların psikolojik olarak da olumlu etkilendiğini vurguluyor. Özer, bu tür operasyonların insanların yaşam kalitesini artırdığını ve estetik sonrası, bireylerin hayata daha pozitif bir bakış açısı geliştirdiklerine dikkat çekiyor.

6 Kasım 2023 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Lygos Clinic: Estetik operasyonlar bedenin ötesinde psikolojik bir yenilenme
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Özer'in ifadelerine göre, estetik operasyonların kişinin özsaygısını artırma potansiyeli büyük. Bu operasyonlar, kişinin kendine olan güvenini artırarak, sosyal ve iş yaşamındaki başarısını tetikleyebilir. Estetik operasyonlar sonucu elde edilen fiziksel değişiklikler, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine olanak sağlar.

Lygos Clinic Kurucusu Özer, estetik operasyonların özellikle saç ekimi gibi işlemlerde görsel sonuçların insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını ifade ediyor, "Saç ekimi sonrası elde edilen sonuçlar, hastaların özsaygısını yeniden kazanmalarını ve hayata daha pozitif bir bakış açısı geliştirmelerini sağlar. Saç ekimi yaptıran kişilerin öncesi ve sonrası fotoğraflarına bir bakın, saç ekiminden sonra yüzlerinin güldüğünü göreceksiniz" diyor.

Özer, estetik operasyonlar kişinin vücut görünümünden memnuniyetsizlik nedeniyle yaşadığı psikolojik sıkıntılara da olumlu etki edebileceğini, bedenlerini beğenmeyen bireylerin, estetik operasyonlar sonrası daha mutlu ve huzurlu hissedebileceklerinin altını çiziyor.

Estetik operasyonlar sadece fiziksel değişiklikler getirmekle kalmayıp, aynı zamanda insanların psikolojik refahını artırıyor. Bu operasyonlar, kişinin kendine güvenini artırmasına, yaşam kalitesini yükseltmesine ve hayata daha pozitif bir bakış açısı geliştirmesine olanak sağlıyor. Özellikle saç ekimi gibi işlemler, kişinin özsaygısını yeniden kazanmasına yardımcı olabiliyor.

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