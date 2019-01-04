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Migren tarihe karışacak

Meslekte 40 yılını dolduran doktor Kudsi Öncü, araştırmaları sonucunda vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına gönderdiği sinyaller ile migrenin tedavisinin mümkün olduğunu tespit etti.

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Bu sinyalleri gönderen cihazı tasarlayarak patentini aldı. Geliştirdiği cihazın kalem şeklinde taşınabilir bir yapıda olduğunu dile getiren Öncü, “Kişiye özgü olan ve akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden cihazın klinik çalışmaları, İstanbul’da devam ediyor. İnşallah 5-6 ay sonra cihazın seri üretimine geçilecek. Cihazın biyouyumluluk testleri de Hacettepe Üniversitesi’nde tavşanlar üzerinde yapıldı” dedi.      

DÜNYADA BİR İLK 

Öncü, dünyada ve Türkiye’de milyonlarca migren hastası olduğunu belirterek, “Türkiye’de kadınların yüzde 14’ü, erkeklerin de yüzde 8’i migren hastası. Dünyada migren için belli cihazlar var ancak bizim tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz bu cihaz, hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip. Bu yönüyle dünyada tek. Şu anda adaptör ile çalışıyor ancak pille çalışanını da tasarladık. Bunun da TÜBİTAK süreci devam ediyor” diye konuştu. Cihazı kullanmanın son derece basit olduğunu aktaran Öncü, şunları kaydetti: Cihaz vasıtasıyla, vücutta bulunan akupunktur noktalarına 30-60 saniye arasında sinyal gönderiyoruz. Vücuttaki yaklaşık 30-35 odağa bunu uyguluyoruz. Bu odaklardan aldığımız sinyallerle beynimizin muhtelif yerlerinde bozulan kan akışı stabilize oluyor. Uygulaması son derece kolay. Tüm vücuda uygulaması 40 dakika sürüyor. Cihazı 12 hafta boyunca belirtilen aralıklarla kullandığımızda migren rahatsızlığı ortadan kalkmış olacak. 

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