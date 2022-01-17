Omicron'u maske ve hijyenle frenleyin

AA 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:26

Prof. Dr. Özkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Omicron varyantının tüm dünyada yeni dalgalara ve vaka sayılarının hızlıca artmasına yol açtığını belirtti.

Varyantının üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrettiğini ve bulaşıcı özelliğinin hızlı olduğunu belirten Özkurt, "Boğazda hafif kızarıklık, ağrı, yanma hissi, burun akıntısı ve öksürük gibi belirti gösteren Omicron'un bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle maske ve hijyene dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Özkurt, "Türkiye'de ve Erzurum'da artık ölümcül olan Delta varyantı gözükmüyor, bu müjdeli bir haber, artık vakaların çoğu Omicron varyantı." ifadesini kullandı.

Omicron varyantından korkmadıklarını anlatan Özyurt, "Çünkü Delta varyantı çok şiddetliydi, gebelerimizde bile ölüme yol açmış ve çok sayıda insanımız hayatını kaybetmişti ama Omicron, Delta gibi değil, Omicron'un tek farkı Delta'dan çok daha hızlı bulaşıyor, yaşlı ve gebelerde ölüme yol açması çok az. Omicron tat ve koku kaybı yapmıyor, daha yumuşak seyrediyor." diye konuştu.

Bu varyantın üst solunum yollarında daha fazla kaldığını aktaran Özkurt, "Omicron'u artık basit nezle gibi düşünelim ve korkmayalım." dedi.

Özkurt, virüslerin sürekli değiştiğini ve mutasyona uğradığını belirterek, Omicron varyantının çocuklarda bazen döküntü ve kaşıntılı deri lezyonu yaptığını dile getirdi.

- "BİR SÜRE DAHA MASKEYE SABRETMEK ZORUNDAYIZ"

Omicron varyantı nedeniyle yurtta vaka sayılarının 20-30 binden aniden 77 binlere fırladığına, buna karşın ölüm oranlarının azaldığına dikkati çeken Özkurt, "Bir süre daha maskeye sabretmek zorundayız. Özelikle ocak, şubat ve mart ayı çıkıncaya kadar kapalı ortamlarda maske ve el hijyenine dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özkurt, yaza doğru Türkiye'nin ciddi anlamda normale dönüşünü öngördüğünü belirterek, tedbirlere daha sıkı uyulmasıyla insanların maske takmaktan kurtulabileceğini sözlerine ekledi.