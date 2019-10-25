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Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar: Beslenme değişince hastalıklarda değişiyor

Beslenme içeriğinin vücut formunu değiştirebildiğine dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, “Son 15 yılda yoğurda ya da beslenme kaynaklarına baktığınızda değişim görüyorsunuz, beslenme değişince hastalıkta değişiyor.” dedi.

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Dünyada her yıl 18 milyon, Türkiye’de yaklaşık 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Kanser, tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, kanser neden bu kadar arttı? Kanseri neler tetikliyor? Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, tüm merak edilenleri açıkladı.
 
Aksam.com.tr’ den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, beslenme biçimdeki değişikliklerin hastalıkları tetiklediğine dikkat çekti. Dizdar, “Türkiye’deki kanser oranı son 15 yılda yüzde 200 arttı. Okmeydanı SSK ve Cerrahpaşa’da yılda 2 bin veya 3 bin hasta için dosya açılırken, bu rakam günümüzde 8 bin veya 9 bine çıktı. Hastanelerin hepsi dolu, hastalık arttı.” ifadelerini kullandı.
 
“BESLENME DEĞİŞİNCE HASTALIKLARDA DEĞİŞİYOR”
 
Beslenme biçimlerindeki değişiklerin hastalıkları tetiklediğini belirten Yavuz Dizdar, “Son 15 yılda sigara veya alkol kullanımına baktığınızda bir artış göremiyorsunuz ama yoğurda ya da beslenme kaynaklarına baktığınızda değişim görüyorsunuz. Beslenme değişince hastalıkta değişiyor. Çünkü beslenme içeriğini değiştirdiğinizde vücut formu da değişmekte, bunu hastalarımızda görüyoruz. Hastalık tipleri değişiyor.” dedi.
 
“HASTALIK SON 15 YILDA YÜZDE 200 ARTTI”
 
Kanser hastalıklarının hızla arttığına dikkat çeken Dr. Dizdar, “Bilmediğimiz bir alana doğru gidiyoruz, ormanda yolunu arayan insanlar gibiyiz. Her şeyde uzmanlaştık ama dünyada değişim çok yavaşken Türkiye’de çok hızlı oldu. Türkiye’deki kanser oranı son 15 yılda yüzde 200 arttı. Okmeydanı SSK ve Cerrahpaşa’da yılda 2 bin veya 3 bin hasta için dosya açılırken, bu rakam günümüzde 8 bin veya 9 bine çıktı. Hastanelerin hepsi dolu, hastalık arttı.”
 
 “YOĞURT ÖNEMLİ BESİN KAYNAĞIDIR”
 
Onkoloji uzmanı Dr. Yavuz Dizdar kansere karşı yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
 
“Yoğurt kesinlikle evde mayalanmalı.
 
Yumurtadan ve beyaz etten uzak durmalılar ya da gezen tavuk ve organik yumurta almalılar.
 
Evlerine soktukları meyve ve sebzeyi köyden getirsinler ya da organik alsınlar.”

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