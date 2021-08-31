Parmak emme alışkanlığı diş yapısını bozuyor

DHA 31 Ağustos 2021 Salı 15:19 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 15:19

Medicana Ataşehir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Alanur Sevde Aşkın, çocuklardaki diş sağlığı hakkında açıklamalar yaparak, alışkanlıklar konusunda da uyarılarda bulundu. Dt. Alanur Sevde Aşkın, "Çocuğunuzu, herhangi bir ağrı veya kırılma gibi bir durum yoksa 3 yaşından itibaren 6 aylık periyotlarla diş hekimi kontrolüne getirmelisiniz. Bu kontrollerde sadece dişlerin çürük durumuna değil, aynı zamanda süt dişlerinin sürme durumlarına, diş etinin sağlıklı olup olmamasına da bakılır. Başka bir açıdan bakacak olursak çocuğunuz küçük yaştan itibaren diş hekimine gelmeye alışırsa, ileride tedavi sürecinde hem size hem kendisine büyük rahatlık sağlanmış olur" diye konuştu.

SÜT DİŞİ VE DAİMİ DİŞLERİN SÜRMESİ

Her çocukta diş sürme zamanının genetik özelliklere, beslenmeye, ırka, anne sütü gibi etkenlere bağlı olarak değiştiğini belirten Aşkın, ortalama sürme yaşları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Süt dişleri, alt ön dişlerde 6-8. ay arasında sürmeye başlar. Daha sonrasında köpek dişleri ve süt azılardan devam ederek 2.5-3 yaşında süt dişlerinin sürmesi tamamlanır. Daimi dişler ise alt 1. büyük azı dişinin 6 yaşında sürmesiyle başlar ve ortalama 12-13 yaşında daimi kanin (köpek dişi) sürmesiyle daimi dişlenme tamamlanmış olur."

SORUN YOKSA SÜT DİŞİNİ ÇEKTİRMEYİN

Süt dişlerinin çekilmesi hakkında bilgi veren Dt. Alanur Sevde Aşkın, "Her süt dişi, daimî diş gelene kadar ağız içinde en güzel yer tutucu görevini üstlenir. Bu sebeple süt dişinin kökünde geçmeyen apse, süt dişinde vertikal kırık, ileri derecede diş harabiyeti veya dişte mobilite (sallanma) söz konusu değilse süt dişinin çekilmesi önerilmez. Eğer süt dişleri yaşından önce çekildiyse çocuğunuzun dişlerinde daha fazla çapraşıklık yaratmamak ve mevcut komşu dişlerin devrilmesini önlemek amacıyla dişlere yer tutucu işlemi yapılır. Yer tutucu için çocuğunuzdan yumuşak bir materyalle ölçü alınır ve boşluğa uygun bir şekilde yer tutucu oluşturulur" diye konuştu.

PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI BIRAKILMALI

Dt. Alanur Sevde Aşkın "Çocuğunuz dişlenmeye başladığından itibaren parmak ya da emzik emme alışkanlığı bırakılmalıdır çünkü bu alışkanlık hem dişlerin çapraşık olmasına hem de gelişen üst çenenin (maxilla) kubbeleşip daralmasına neden olur. Bu da ilerleyen yaşlarda iskeletsel ve dişsel problemlere sebebiyet verir. Biberonla uyuma da parmak emme sonucunda oluşacak sorunların yanı sıra özellikle şeker veya tatlandırıcı içeren bir içecekse dişlerde erken yaşta çürümeye ve diş kayıplarına yol açabilir. Bu sebeple bu tarz alışkanlıkların mümkün olduğu kadar erken süreçte bıraktırılması gerekir" açıklamasında bulundu.

FLOR TEDAVİSİ VE FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMALARI

Florun özellikle süt dişleri için oldukça yararlı bir mineral olduğunu belirten Aşkın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diş yüzeylerine iyice nüfuz ederek çürük oluşumuna engel olur ve dişin ömrünü uzatır. Sanılan önyargının aksine flor tedavisi, çocuğunuzun çürük riski durumuna göre ortalama yılda 1 kere yaptırılması gereken bir işlemdir. Fissür örtücü, özellikle çürük riski yüksek olan çocuklara önerilen, dişlerin çiğneme yüzeyindeki fissür denilen engebeli alana dişi koruyucu ve besleyici bir materyalle düz hale getirilerek dişin çürüme riskini en aza indirir. Genellikle 6 yaş dişi dediğimiz 1. büyük azı dişlerine; sonrasında 2. büyük azı dişlerine uygulanır."