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Sağlık

Plastik kaplarda kanser tehlikesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan İrkin, gıdaları saklamak için kullanılan plastik saklama kaplarının, sağlığa zararlı olduğunu söyledi.

19.12.2019  01:05 - Güncelleme: 19.12.2019  01:05

Plastiğin içerisindeki maddelerin, endokrin sistemini bozucu kimyasallar barındırdığını belirten Prof. Dr. İrkin, bunun da nörolojik hasarlar, kalp damar hastalıkları hatta kansere kadar varan sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi. Turşu, salça, yoğurt, sıvı, peynir gibi asitli gıdaların kesinlikle plastik kaplarda saklanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. İrkin, “Besinleri uygun kaplarda saklamazsak, kimyasallar bu ürün içerisinde çözünerek metabolizmamıza geçebilir. Daha sonrasında endokrin sistem bozulur. Bu da sağlık açısından zararlara yol açıyor” ifadelerini kullandı. İrkin, “Doğru besinleri plastik kaplarda saklayabiliriz, bunlar bazı kuru gıdalar olabilir. Örneğin bakliyat, kuru makarna plastiklerde saklanabilir” dedi.

  

  

 

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