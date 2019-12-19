Plastik kaplarda kanser tehlikesi

19.12.2019 01:05 - Güncelleme: 19.12.2019 01:05

Plastiğin içerisindeki maddelerin, endokrin sistemini bozucu kimyasallar barındırdığını belirten Prof. Dr. İrkin, bunun da nörolojik hasarlar, kalp damar hastalıkları hatta kansere kadar varan sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi. Turşu, salça, yoğurt, sıvı, peynir gibi asitli gıdaların kesinlikle plastik kaplarda saklanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. İrkin, “Besinleri uygun kaplarda saklamazsak, kimyasallar bu ürün içerisinde çözünerek metabolizmamıza geçebilir. Daha sonrasında endokrin sistem bozulur. Bu da sağlık açısından zararlara yol açıyor” ifadelerini kullandı. İrkin, “Doğru besinleri plastik kaplarda saklayabiliriz, bunlar bazı kuru gıdalar olabilir. Örneğin bakliyat, kuru makarna plastiklerde saklanabilir” dedi.