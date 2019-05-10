Polenler uyku ve sersemlik verir

Alerjinin gözlerde, burunda olabileceği gibi alt solunum yolunda astım bulguları şeklinde de görülebileceğini dile getiren Doç. Dr. Ediger, alerjinin deride kaşınma ve kabarma şeklinde de ortaya çıkabileceğini ifade etti. Polen mevsiminde sigaradan uzak durulmasını öneren Doç. Dr. Ediger, şunları kaydetti; Öğrenci yaş grubundakiler bu dönemlerde sınavlarda daha başarısız olabilirler. Genel anlamda yaşam kalitesi bozulur. Bunun için doğru şekilde ilaçla tedavilerinin mutlaka yapılması lazım. O dönemde doğru tedavi olan çocukların yüzde 80’i erişkin yaşa geçtiğinde bu hastalıklar ortadan kayboluyor.