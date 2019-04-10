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Profesör Fang Zhang: Vitaminler ve gıda takviyeleri, dengeli beslenmenin yerini alamaz

Yapılan bir bilimsel araştırma, vitaminler ve gıda takviyeleri yoluyla beslenmenin, normal beslenme kadar faydalı ve iyileştirici bir özelliğinin olmadığını ortaya çıkardı. Tufts Üniversitesi'nde Epidemiyoloji Profesörü olan Fang Zhang, besinlerden doğru miktarlarda tüketilmesinin daha uzun bir yaşam ile ilişkili olduğunu söylerken, bunun gıda takviyeleri için de geçerli olmadığını belirtti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yapılan yeni bir araştırma, vitamin ve gıda takviyelerinin, sağlıklı bir yaşam sürmek için yeterli olmayabileceğini öne sürüyor. Profesör Fang Zhang, besinlerden doğru miktarlarda tüketilmesinin daha uzun bir yaşam ile ilişkili olduğunu söylerken, bunun gıda takviyeleri için de geçerli olmadığını belirtti.

Annals of Internal Medicine’de yayımlanan bilimsel çalışmanın araştırmacılarından olan Zhang, “Nüfusun genelinin gıda takviyesi almasına gerek yok. Takviyelere güvenmek yerine diyet önerilerine göre gıdalardan yeterli beslenmeye devam etmeliyiz.” dedi.
 
Araştırmacılar, sonuçlara ulaşmak için 1999’dan 2010’a kadar Ulusal Sağlık ve Beslenme Sınavı Anketi’ne katılan yaklaşık 30 bin yetişkinin verilerini kullandılar.
 
Zhang ve meslektaşları verileri incelemeye başladıklarında, gıda takviyelerinin daha düşük erken ölüm riskiyle ilişkilendirildiği görülüyordu. Ancak, eğitim, sosyoekonomik durum ve demografik faktörler için ayarlamalar yaptıktan sonra, çoğu zaman daha yüksek gelirli, daha iyi eğitimli insanların (daha sağlıklı olma olasılığı daha yüksek olanların) takviye aldıkları anlaşıldı. Bu ayarlamadan sonra, takviyeler ve uzun ömür arasındaki bağlantı kayboldu.
 
“AŞIRI KALSİYUM İLE KANSER ARASINDAKİ BAĞLANTI NET DEĞİL”
 
Çalışma kapsamında, bazı takviyelerin bile sağlık riskleri getirdiği ortaya çıktı. Çalışma, takviye yoluyla yüksek dozda kalsiyum alan kişilerin kanserden ölme riskinin, takviye almayanlara göre yüzde 53 daha fazla olduğunu belirtti.
 
Gıdalardaki aşırı kalsiyumun ölüm riskindeki benzer bir artış ile ilişkili olmadığını belirten Zhang, vücudun doğal kalsiyumu olduğu kadar fazla miktarda kalsiyum da temizleyemeyeceğini öne sürerek, “Aşırı kalsiyum ve kanser arasındaki bağlantı hala net değil ve daha fazla araştırma gerektirecek.” diye konuştu.

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