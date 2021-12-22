22 Aralık 2021 Çarşamba 14:17 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:17

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih tarihleri, atama için başvuracak kişiler tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu için tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. pEKİ Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı atama tercih kılavuzu ve tercih tarihleri.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu bugün sona eriyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihlerini 16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli pozisyonların başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmamaları gerekmektedir.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe VE 6.604 sağlik teknisyeni/ sağlik teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve "ADAY İŞLEMLERİ" alanına erişiniz.

Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Adaylar tercih işlemlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklar.

* Tercih yapmak istenilen sözleşmeli pozisyonları seçilmesini ardından, 30'u geçmemek üzere istek sırasına göre yazılacak.

* Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra 25 lira yerleştirme ücreti yatıracaklar.

20 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları nelerdir?