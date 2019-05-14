24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0614
  • 6,8164
  • 253.005
  • 87.327
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı

SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'de yağışların artması ile birlikte mantar zehirlenme vakalarında artış gözlendiğini, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine 1 Nisan-13 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan zehirlenme başvurularında 2018 yılına oranla yüzde 34 artış görüldüğü bildirildi. Bu sürede Ulusal Zehir Danışma Merkezine 298 vaka başvurulduğu kaydedilen açıklamada, en çok artış görülen illerin Konya, Karaman, Denizli, Mersin, İstanbul, Çorum, Burdur ve Isparta olduğu belirtildi.
 
'ÖLÜMLE SONUÇLANAN BELİRTİLER GÖRÜLEBİLMEKTE'
 
Mantar zehirlenmesi belirtilerinin mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir" denildi.
 
'AMBALAJLI OLAN MANTARLAR TERCİH EDİLMELİ'
 
Vatandaşların doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir."

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rumlar Akdeniz’de ateşle oynuyor

Rumlar Akdeniz’de ateşle oynuyor

Bakanlıktan uyarı geldi! Sakın yemeyin

Bakanlıktan uyarı geldi! Sakın yemeyin

WhatsApp o telefonlardan desteği kesecek!

WhatsApp o telefonlardan desteği kesecek!

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

'Türkiye, dünyada ilk 5’e girecek'

'Türkiye, dünyada ilk 5’e girecek'

Usta sanatçı Eşref Kolçak'tan üzücü haber

Usta sanatçı Eşref Kolçak'tan üzücü haber

İngiltere yeni havalimanını kıskanıyor

İngiltere yeni havalimanını kıskanıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kosova’da gündem ´ayı´

Kosova’da gündem ´ayı´

Düşük emekli maaşlarına intibak ayarı

Düşük emekli maaşlarına intibak ayarı

Bir zamanlar 'Dük'lerin gemisiydi, şimdi ise...

Bir zamanlar 'Dük'lerin gemisiydi, şimdi ise...

WhatsApp o telefonlardan desteği kesecek!

WhatsApp o telefonlardan desteği kesecek!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA