Sağlık İçin Hareket Et!

Fiziksel hareketsizliğin, dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında obezitenin de önünde, dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Bakan Koca, meme ve kolon kanserlerinin yüzde 21-25’inin, diyabetin yüzde 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30’unun ana nedeninin fiziksel hareketsizlik olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

GELECEK NESİLE YATIRIM

Bakan Koca, günlük yaşamı mümkün olduğunca hareketli geçirmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşamın ilk adımı olduğunu belirterek, şunları kaydetti; Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30’ar dakikalık orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir. 1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde orta-yüksek şiddette toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise günde 60 dakika, yine orta ve yüksek şiddette aktiviteler önerilmektedir. Hareketli yaşam, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayacağı gibi toplum refahını teşvik ederek gelecek nesillere yönelik önemli bir yatırım olacaktır.