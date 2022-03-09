İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2022 Çarşamba / 6 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6459
  • EURO
    16,0922
  • ALTIN
    950.223
  • BIST100
    2052.03
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık personelinin özlük hakları konusunda son noktaya gelindi!
Sağlık

Sağlık personelinin özlük hakları konusunda son noktaya gelindi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin çalışmalarda önemli bir mesafe katedildiğini ve son noktaya gelindiğini belirtti.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:24
ABONE OL

Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık personelinin özlük haklarına yönelik düzenleme konusundaki soru üzerine Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini ifade ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kendisini görevlendirdiğini aktaran Koca, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.