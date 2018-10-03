Sağlıklı gençlik, sağlıklı yaşlılık

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla konuşan Özkaya,”Yaşlanmak, hastalık, başkasına bağımlı hale gelme ve yalnızlıkla eşdeğer bir durum olarak kabul edilmemelidir. Bu amaçla kullanılan ‘Başarılı Yaşlanma’ uygun bir tabir olup, yaşlının sosyoekonomik, fiziksel ve zihinsel esenliğini içermektedir. Yaşlının hayata fiziksel ve sosyal olarak aktif katılımı, tüm bunlar içinde belki en önemli başarılı yaşlanma faktörlerindendir” şeklinde konuştu.

FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ

Özkaya, “Artan yaşla beraber, bazı fiziksel ve sosyal kısıtlılıklar kaçınılmaz olsa da yaşlılıkta oluşan fizyolojik değişikliklere uygun fiziksel aktiviteler geliştirmek, yaşlılığın getirdiği sosyal izolasyon durumuna yenik düşmeyip komşu, akraba görüşmeleri gibi küçük sosyal çevresinde ve dernek faaliyetleri, sosyal organizasyonlar gibi toplum yararına daha büyük sosyal organizasyonlarda yer almak beynin, kalbin düzenli çalışmasını ve vücut kaslarının aktif kalmasını, psikososyal iyilik halinin devamını sağlamaktadır. Yaşlı ebeveynler, ömürlerinin sonuna dek hayatın içinde bulunmalı veya tutulmalıdır” diye konuştu. Özkaya, gerçekleştirdikleri bir çalışmanın ilk sonuçlarında, kendi evinde yaşamanın ve evli olmanın, başarılı yaşlanma alt kategorilerinden olan sorunlarla mücadele etmeyi, uyumsal başa çıkmayı ve hayata bağlılığı olumlu etkilediğini aktardı.