Sakın görmezden gelmeyin! Ayak ve bacaklarınıza bu oluyorsa kalp rahatsızlığınız olabilir

Dünya çapında başta gelen ölüm nedenlerinden biri kardiyovasküler (kalp veya kan damarları) hastalıklarıdır. Yeterince uyumama, çok çalışma, sağlıksız yemekler tüketme ve yeterince egzersiz yapmama, kalp ve damar hastalıklarının yayılmasına neden oluyor.

Vücudumuz bize her zaman farkında olmadığımız sinyaller gönderir. Onları ya görmüyoruz ya da görmezden geliyoruz.

Bu sinyallerden bazılarını gözlemlediyseniz, belki de vücudunuz büyük bir kalp probleminiz olduğu konusunda sizi uyarmaya çalışıyordur...

TÜKENMİŞLİK

Bu sadece yeterince uyumamakla ilgili bir durum değildir. Yorgunluk bazen bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir. Kişinin vücudundaki kan hacmi, kalp durması olduğunda azalır. Bu, kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir ve bu da gün ve gece boyunca yorgunluğa neden olur. Hiç sebepsiz yere kendinizi yorgun hissediyor musunuz? Tıbbi tavsiye almalısınız. Yorgunluk, çeşitli bozuklukların da bir belirtisi olabilir.

BAYILMA

Sık sık bayılmak normal değildir. Sürekli bayılıyorsanız da bir kardiyologla görüşmelisiniz. Bunu mümkün olduğunca çabuk yapmalısınız çünkü bayılma kalp problemlerinin bir belirtisi olabilir. Bayılmalar bilinç kaybı, ağrı, dehidrasyon veya aşırı fiziksel aktivite gibi çeşitli faktörlerden de kaynaklanabilir. Kan basıncındaki bir düşüş, bayılmaya neden olabilir ve bu da kan oksijen seviyelerinde düşüşe neden olabilir. Bilincinizi sık sık kaybediyorsanız mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

HIZLI KİLO ALMA

Son zamanlarda çok fazla kilo almış olan herkes, bunun aşırı yemeden mi yoksa kalp rahatsızlığından mı kaynaklandığını değerlendirmelidir. Kalp hastalığının belirtilerinden biri vücutta sıvı birikmesidir. Bu durumda, günlük olarak ne tükettiğinizi takip edin. Kilo alımınızın diyetinizle ilgili olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Aksi halde doktorunuza görünün.

İŞTAH KAYBI, BULANTI

Kalp hastalığı için risk altında olabileceğiniz diğer göstergeler arasında iştah kaybı, mide bulantısı ve hazımsızlık sayılabilir. Bu semptomları ilk kez yaşıyorsanız, bunları takip etmeniz ve gerekirse tıbbi yardım almanız önerilir. Gastrit gibi diğer bozukluklar da bu semptomlara neden olabilir, bu nedenle her zaman kalple ilgisi olmayabilir.

DÜZENSİZ KALP ATIŞI

Çarpıntı, adrenalin dalgalanması veya ruh hali değişikliği gibi bir dizi nedenden olabilir. Kalp atışınızın sık sık düzensiz olduğunu fark ederseniz, hemen tıbbi yardım almalısınız. Aritmi, kalbinizin düzensiz bir şekilde atmasının tıbbi adıdır. Bu ciddi bir problemdir, çünkü tedavi edilmeyen bir aritmi felce neden olabilir. Bu semptomunuz varsa, mümkün olan en kısa sürede bir doktora gitmelisiniz.

BACAKLARDA ŞİŞME

Bacaklarda şişlik özellikle yaz aylarında sık görülür ve rahatsız edici olabilir. Bacaklarda düzenli olarak şişme kalp problemlerinin belirtisi olabilir. Ödem, sıvı tutulmasından kaynaklanır. Bacaklar ve ayaklar, kalpten çok uzakta oldukları için vücudun en çok etkilenen bölgeleridir. Şişlik geçmezse, mümkün olan en kısa sürede bir doktora gitmelisiniz.

UYKU BOZUKLUĞU

Uyku bozukluklarının çoğu tedavi edilebilir ve ciddi sonuçları yoktur. Yine de, uyku bozukluğuna bir kalp rahatsızlığı neden olabilir. Sonuç olarak, uykusuzluk çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğinden ciddiye alınmalıdır. Uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte zorluk çekenler bir doktora danışmalıdır. Bir kişinin uyurken nefes almada güçlük çekmesi akciğerlerindeki sıvıdan kaynaklanıyor olabilir. Göğüs rahatsızlığı, çarpıntıların yaygın bir nedenidir.

KOLLARDA VE ÜST VÜCUTTA AĞRI

Çoğu kişi, gerginliğin kollarda ve vücudun üst kısmında ağrıya neden olduğuna inanır. Öte yandan, ağrı kalp krizi anlamına gelebilir. Etkilenen yere bağlı olarak, ağrı sola veya sağa yayılabilir. Bazen sağ kolu da etkileyebilir. Kalp krizi geçiren bazı kişiler, ağızlarında ve sırtlarında ağrıdan şikayet etmişlerdir. Ne yazık ki, bir kadında kalp krizi belirtilerini yorumlamak, bir erkekte belirtileri okumaktan daha zordur.

NEFES DARLIĞI

Obezite sıklıkla nefes darlığı ile bağlantılıdır. Sizi yoracak bir şey yapmadığınız halde nefes darlığı çekiyorsanız, panik atak veya kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. Hava yollarının kardiyovasküler sistemle uyumlu hareket etmemesi, kalp hastalığına yaklaştığının veya mevcut kalp hastalığının bir göstergesidir. Akciğerlerde hava eksikliği nedeniyle, bu durumda nefes almak zordur.

GÖĞÜS AĞRISI

Kalp ağrısı, kalp krizi veya kalp hastalığının yaygın bir belirtisidir. Rahatsızlık duyuyorsanız veya nefes almada sorun yaşıyorsanız çok dikkatli olun. Ağrı aniden ve uyarı vermeden başlarsa hemen acil hastaneye gitmelisiniz. Bir sıkışma veya yanma hissi olabilir. Semptomlar dinlenirken başlar ve birkaç dakika devam ederse, kalp krizi geçirmeniz olasıdır. Mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almak çok önemlidir.

Star Gazetesi