İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2022 Cumartesi / 24 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
Sağlık

SGK duyurdu: İlaç raporu süreleri uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 01:12 - Güncelleme:
SGK duyurdu: İlaç raporu süreleri uzatıldı
ABONE OL

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."

SAĞLIK BAKANI KOCA İLAÇ SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞMUŞTU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca, son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorununun çözümüne ilişkin, İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaş yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneğinden (EDD) 40'a yakın yönetici ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri katıldı.

Bakan Koca, burada yaptığı değerlendirmede, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımları hatırlatarak sıranın sektörde olduğunu, vatandaşın ilaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Sektör temsilcileri de yapılan düzenlemeler için teşekkür ederek ilaç tedariki ile ilgili tüm imkanlarını seferber edip çözüme katkı sunacaklarını belirtti.

Koca, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net, vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz." ifadesini kullandı.

  • ilaç raporu
  • rapor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.