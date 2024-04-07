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Sağlık

Şifa için Türkiye'ye geliyorlar...

Tekirdağ'da 3 yıldır hizmet veren Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Türkiye'nin yanı sıra Balkan ülkelerinden gelen hastalarında şifa kaynağı.

AA7 Nisan 2024 Pazar 14:21 - Güncelleme:
Şifa için Türkiye'ye geliyorlar...
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Süleymanpaşa ilçesinde 2020 yılında 114 bin 312 metrekare alana kurulan hastane, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane ve 124 yoğun bakım yatağı ile bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin ileri düzey sağlık hizmetleri alınabilen bir sağlık üssü olduğunu belirtti.

Hastanenin Balkanlardan gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiğini aktaran Kalkan, "Balkan ülkelerinden Romanya başta olmak üzere Bulgaristan, Kosova, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan hasta kabul etmekteyiz." dedi.

Kalkan, hastanenin son model teknoloji ve fiziki konforla hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tuttuğunu dile getirdi.

Şehir hastanesinin ileri düzeyde teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten Kalkan, "Şehir hastanemizde kanser cerrahisi üzerine oldukça donanımlı teknolojik imkanlar sunabilmekteyiz. Hekimlerimiz, ülkemizde olduğu gibi yurt dışından sağlık turizmi amacıyla bize gelen hastalara da hizmet veriyor. Son bir yılda yurt dışından bin hasta, hastanemizin sağlık hizmetinden faydalandı. Bu hastalardan 200'ü kanser tedavisi ve kanser taraması için gelen hastalardan oluşuyor." diye konuştu.

Uzman hekimlerin, hastaların tedavi ve takip planlarını en iyi şekilde yerine getirdiğini anlatan Kalkan, medikal onkoloji, cerrahi onkoloji ve radyasyon onkolojisiyle üst düzey hizmet verildiğini dile getirdi.

  • Dr Fehmi Cumalıoğlu
  • Balkan ülkeleri
  • Türkiyenin şifa kaynağı

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