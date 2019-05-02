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'Şifalı bitkiler milli ilacın temeli olacak'

Milli ilaç üretimi hedefiyle tedavi amaçlı yararlanılacak bitkilerin belirlenmesi ve bunların bilimsel olarak incelenmesi çalışmaları devam ediyor.

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Bu kapsamda sağlık alanında bazı ilaçlar tüketime sunuldu. Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Anadolu’nun endemik bitki çeşitliliği ve etnobotanik bilgi dağarcığı açısından zengin potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, “Şifalı bitkiler önümüzdeki yüzyılın konusu olacak.Sadece ilaç değil, kozmetik ve günlük yaşantımızın her alanında tıbbi aromatik bitkiler ön plana çıkacak.Bakanlık, 2023 için 5 milyar dolar hedef koyuyor ama biz doğru adımlar atarsak 20 milyar dolarla bitkisel ilaç pazarında yer almamız mümkün. Kimyasal ilaç üreten firmalar da artık bitkisel ilaç üretmeye başlıyor” dedi. 

ÖRNEK KONUMDAYIZ

Dünya Sağlık Örgütü’nün, geleneksel ve tamamlayıcı uygulamalar konusunda Türkiye’deki uygulamaları diğer ülkelere örnek gösterdiğini dile getiren Şekeroğlu, “1950’li yıllarda Almanya, ABD ve Japonya, tıbbi bitkiler ve bunlardan ilaç yapımı konusunda çok ciddi adımlar attı ve bugün dünyada lider konumundalar. Yurdumuz, tıbbi bitkiler bakımından bir cennet. 12 bini aşkın tıbbi bitkimiz var ve çoğu endemik. İlaçların birçoğu yurt dışından geliyor ülkemize. Cumhurbaşkanımızın milli ilaç önerisinin ardından, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışan öğretim üyelerimiz çalışmalarına daha da yoğunlaştı. Bu çalışmalar sadece tezlerde, kitaplarda kalmayacak, Sağlık Bakanlığı’nın da desteğiyle çok yakın zamanda yerli ilaçlarımızı üreteceğiz. Hem kendimiz kullanacağız hem de ihraç edeceğiz.  Şu anda tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda usul, yönetmelik ve çalışmalar konusundaki ilk raporlar Türkiye’de yapılıyor” diye konuştu.

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

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