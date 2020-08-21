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Sağlık

Singapurlu uzmanlardan yeni koronavirüs keşfi

Singapurlu uzmanlar koronavirüsün daha hafif enfeksiyona yol açan yeni bir varyasyonunu keşfetti. Bilim insanları koronavirüs tedavisi ve aşı geliştirme çalışmalarında araştırmanın bulgularından faydalanılabileceğini ifade etti.

AA21 Ağustos 2020 Cuma 12:38 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 12:38
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Sonuçları, Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19'un yeni varyasyonuyla enfekte olan hastalarda kanda oksijenin düşmesi ya da yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyulması gibi klinik sonuçların oranının daha düşük olduğu gözlendi.

Virüsün yeni varyasyonunun genomunda 382-nükleotitin silinmiş olduğu belirtildi.

Yeni varyasyonun keşfedildiği çalışmanın, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi, Duke-NUS Tıp Okulu, Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı dahil çeşitli Singapur kuruluşlarının uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

- "İKNA EDİCİ KANIT SUNUYOR"

Duke-NUS Tıp Okulunda görevli bilim insanı Gavin Smith, "Araştırma, SARS-CoV-2'de gözlemlenen genetik değişimin (mutasyon) hastalarda rahatsızlığının ciddiyetini etkilediğini gösteren ikna edici kanıt sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Bilim insanları, Kovid-19'un tedavisi ve aşı geliştirme çalışmalarında araştırmanın bulgularından faydalanılabileceğini dile getirdi.

Bazı uzmanlar, virüslerin daha fazla insana bulaşmak için mutasyona uğradıkça daha az ölümcül olduğunu ifade ediyor.

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