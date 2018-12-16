Sinüzitten 5 günde kurtulun

Boğaz ve burun ile bağlantı olan küçük ve içi hava dolu boşluklar, sinüs boşlukları olarak adlandırılır. Bu boşluklar, mukusun akciğerlere ulaşmasını durdurmaya yardımcı olur. Bu şekilde enfeksiyonları da engellemektedirler. Sinüs boşluklarına iltihap yerleştiğinde sinüzit hastalığıyla yüzleşmek zorunda kalırız.

10 GÜNDE HAZIRLANIYOR

Akut ve kronik olmak üzere iki tür sinüzit vardır. Virüsler, soğuk algınlığı ve bakteriler akut sinüzitin başlıca nedenleridir. Kronik sinüzitin ardındaki temel nedenler ise; toksinler, sigara, çevre kirliliği, soğuk algınlığı ve alerjidir. Hastalığın yaygın belirtileri yüzde şişlik, hassasiyet ve ağrıdır. Bazı hastalar koku almakta zorlanabilirler. Ağız kokusu, yorgunluk, öksürük, ateş ve baş ağrısı hastalığın diğer belirtileridir. Bu tamamen doğal tedaviyi hazırlamak için karaturpa ve elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Karaturpu bir kavanoza koyun, üzerini sirkeyle kaplayın ve oda sıcaklığında arada bir çalkalayarak 10 gün bekletin. 10 günün sonunda, kavanozu açın ve 5 dakika boyunca karışımın kokusunu içinize çekin. Geceleri baş ağrısını geçirmek için, bu karışıma batırdığınız bir bezi alnınıza koyun.

BUHARINI İÇİNİZE ÇEKİN

Bu tedaviyi 5 gün boyunca uygularsanız sinüzitten kaynaklanan belirtilerde fark edilir bir azalma olduğunu göreceksiniz. Hem çabuk hem de kolay bir başka yöntemse rendelenmiş karaturpu suda kaynatmaktır. Tamamen kaynadığında, geniş bir kaba boşaltın ve başınızın üzerine bir havlu örterek buharını birkaç dakika boyunca içinize çekin. Bu yöntem, hemen rahatlamanızı sağlayacaktır.

SOĞAN SUYU

Soğan suyu cilde iyi gelir ve daha rahat nefes almaya yardımcı olur. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde oldukça etkilidir. Antifungal özellikleri ve asidik yapısı sayesinde sinüzit hastalığına da iyi gelir. Soğan ve sarımsak suyunu karıştırarak sinüsler üzerinde daha güçlü bir etki göstermesini sağlayabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay birçok hastalığa iyi geldiği gibi sinüzit belirtileri üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Günde maksimum 3 defa yeşil çay içerek veya yeşil çayla buhar banyosu yaparak sinüsleri rahatlatabilirsiniz.

Günde bir kaşık bal

Sinüzit sorunlarından kurtulmak için bitki çaylarınıza bir miktar bal ilave edebilirsiniz. Günde üç defa bir kaşık bal yemek de sinüzit semptomlarına iyi gelebilir. Burun içerisinde biriken aşırı mukusun akmasına yardımcı olur ve rahatlama sağlar.

ZERDEÇAL

Zerdeçalı öğüttükten sonra çayını içebilirsiniz. Sıcak süt içerisine zencefil tozu ilave ederek de kullanabilirsiniz. Zencefil, sindirim sistemi ve akciğer hastalıklarına iyi gelen bir bitki olarak bilinir. Aynı zamanda sinüzite de iyi gelmektedir. Zencefil çayı içerek, sinüs semptomlarını hafifletebilirsiniz. Bu çay sinüs basıncını rahatlatmaya da yardımcı olur.

LiMON

Limon, C vitamini kaynağıdır ve sinüs tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Limon suyu antibakteriyel ve anti inflamatuar özellikleriyle tanınır. Kısacası bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara ve iltihaplanmaya iyi gelir. Daha kolay nefes almanıza yardımcı olur. Sağlıklı ve yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlar.

(Güneş)