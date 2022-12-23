Soğuk algınlığı ve gripten korunmaya çalışırken kalp sağlığınızdan olabilirsiniz

Bazı kişilerin sosyal medyada gördüğü karışımlar için geldiğini ifade eden aktar Mehmet Yıldırım ise, "Günümüzde sosyal medyada bu tarz şeyler çok oluyor, şu bitkiyi şuna karıştır, şu bitki şuna iyi geliyor tarzında. Böyle gelen çok müşterimiz var. Biz genelde soruyoruz yine, bir rahatsızlığı olup olmadığını ve daha uygun şeyleri öneriyoruz" diye konuştu.

BAZI BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KALP AÇISINDAN MASUM OLMADIĞINI HATIRLATMAK GEREKİYOR

Kış mevsimiyle birlikte, özellikle grip hastalığından korunmak için insanların bilinçsizce bitkisel ürün tüketmesinin kalp hastalığı olanlar için riskli olduğu belirtildi. Kardiyolog Prof.Dr.Özlem Esen, mevsimsel grip ve Covid'in de çok aktif görüldüğü günlerde, iyileşme sürelerini kısaltmak, biraz daha enerjik hissetmek için bitkisel desteklere başvurulduğunu ifade etti. Esen, "Bunların başında ıhlamur, eskiden çok sıklıkla kullanılırdı, şimdi çok farklı bitkilere başvurulduğunu görüyoruz. Zerdeçal, ekinezya, bunlar akla gelen ilk örnekler. Bunların maalesef kalp açısından masum olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Bazı bitkisel ürünler tansiyonu, nabız atışlarını olumsuz etkileyebiliyor, yani ritim bozukluklarını uyarabiliyor, kan sulanma seviyelerini bozabiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan ve özellikle ilaç kullanan kişileri etkileyen olasılıklar. Bu masum görünen bitkisel desteklere başvurmadan önce de mutlaka bir doktor görüşü alınmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

YETKİN OLMAYANLARIN ÖNERDİĞİ KARIŞIMLARDAN UZAK DURALIM

Doğru kullanımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özlem Esen, "Bitkisel destekli gıdalardan, bitki çaylarından bazıları çok efektif olarak solunum yollarını rahatlatabiliyor. Özellikle öksürüğü azaltabiliyor ama, bunlar kişiye göre değişebilir. Aslında en net bilgi bu iyileşme süreçlerinde, ne içersek içelim süreci kısaltamayacağımızı biliyoruz. En güvenli, uzun yıllardır deneyimi olan bildiğimiz çay, ıhlamur gibi yüzyıllardan beri kullanılmış içeceklerimizi içmeye devam edelim. Yetkin olmayan kişiler tarafından önerilen karışımlardan uzak duralım" diye konuştu.

'PSÖDOEFEDRİN' MADDESİ YÜKSEK TANSİYON VE KALP HASTALARINI ETKİLİYOR

Bu tarz hastalıklarda kullanılan bazı ilaç ve destekleyici ürünlerin etken maddelerine de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Esen, "C vitaminini gayet rahatlıkla, herkes kullanabilir ama onun dışında birtakım yine destekleyici tedaviler, özellikle multi-vitaminlerin içeriğindeki 'ginseng' içeriklerine karşı uyarmak istiyorum. Bu da yine ritim bozukluğu ve çarpıntıya neden olabiliyor. Öte yandan, kişilerin bu dönemde aldığı anti-griballer olarak geçen ilaç kombinasyonları içinde de 'psödoefedrin' maddesi, çok enteresan bir şekilde, yüksek tansiyonu olanları ve kalp hastalarını etkiliyor. Yüksek tansiyonunuz var ve bir ilaç kullanıyorsanız, aldığınız ekstra gıda takviyesi ya da ilaç olsun doktorunuzu bilgilendiriniz. Özellikle bu tarz maddelerin etkilediği nokta kalp hızında hızlanma, altta yatan kalp hastalığı olan kişilerde bu ritim bozukluğuna dönüşebiliyor. Gençlerde, herhangi bir hastalığı olmayan kişilerde kalpte birkaç vuruş atışlı hızlanmanın hiçbir önemi olmazken, kalp hastalarında önemli hale gelebiliyor. Ritim bozukluğu, hatta kanda pıhtılaşma ve hatta felç gibi de karşımıza gelebiliyor" İfadelerini kullandı.

KİŞİLERE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLUP OLMADIĞINI SORUYORUZ

Aktar Mehmet Yıldırım, müşterilerine, doktorlara danışmalarını tavsiye ettiklerini söyleyerek, "Ihlamur, zencefil bunlar soğuk algınlığında kullanılan bitkiler. Kronik bir rahatsızlığı olup olmadığını soruyoruz. Sormadan verenler var mıdır sektörümüzde? Tabi ki, her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de çürük elmalar vardır. Bizde amaç sadece birine bir şeyler satmak değil, daha doğrusu onu doğru bitkiye yönlendirmek, doğru bitkiyle, doğru tedaviye ulaştırmak. Mesela ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendiren bir üründür ama, uzun süre kullanıma uygun bir bitki değildir, tansiyonu yükseltebilir. Tansiyon hastalarında, hipertansiyonu olanlarda sıkıntı yaratabilir. Adaçayı keza, çok uzun süre kullanılmaz çünkü, hormonal bozukluklar yaratabilir, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileri olabilir" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA DUYDUĞU KARIŞIMLARLA BİZE GELEN ÇOK MÜŞTERİMİZ VAR

Bazı müşterilerin sosyal medyada gördüğü karışımlarla dükkanına geldiğini ifade eden aktar Yıldırım, "Kalp gibi ağır rahatsızlıklar geçirmiş, doktor takibinde olanlardan, doktorlarına sorarak tavsiye üzerine gelmelerini istiyoruz. Günümüzde sosyal medyada bu tarz şeyler çok oluyor, şu bitkiyi şuna karıştır, şu bitki şuna iyi geliyor tarzında. Böyle gelen çok müşterimiz var. Biz genelde soruyoruz yine, bir rahatsızlığı olup olmadığını ve daha uygun şeyleri öneriyoruz. Eğer zarar verecekse tavsiye etmiyoruz. Bilgi birikimi ve eğitimi olan kişilerin tavsiyede bulunması bizim için de daha iyi olur" dedi.