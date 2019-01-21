Tarçına dikkat!

İnsanların yaşamında kan sulandırıcıya ihtiyaç duyduğunu ve tarçının içindeki kumarinin güçlü bir kan sulandırıcı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Tarçını dozunda kullandığınızda o sizi dengeleyecektir. Ama fazla ve yanlış kullandığınızda, hatta kan sulandırıcıyla beraber kullanıyorsanız hafif bir şekilde kafanızı bir yere vurduğunuzda beyin kanaması geçirebilirsiniz. Kan sulandırdığı için beyin kanaması, kanın durmaması gibi riskler ortaya çıkabiliyor”dedi.