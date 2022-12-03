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Sağlık

Türkiye, Avrupa'yı geride bıraktı! Bakan Koca: Bu sistem dünyanın gözünde tütüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin başarılı sağlık hizmetlerini Avrupa ülkeleriyle kıyasladı. İngiltere ve Fransa'daki sağlık sistemine dikkati çeken Bakan Koca, 'Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor.' dedi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 23:19 - Güncelleme:
Türkiye, Avrupa'yı geride bıraktı! Bakan Koca: Bu sistem dünyanın gözünde tütüyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de muayene olmak için bekleyen 7,1 milyon kişi olduğunu, Fransa'da 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşadığını belirterek, "Türkiye'de, sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısı 945 bin. Yılın 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı.

"BU SAĞLIK SİSTEMİ DÜNYANIN GÖZÜNDE TÜTÜYOR"

Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7,1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor."

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