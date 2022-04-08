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Sağlık

Türkiye yardım talebini karşılıksız bırakmadı: Bakanlığa ait uçak Hollanda'ya gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Faslı Yusuf bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı.

DHA8 Nisan 2022 Cuma 08:39 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 08:39
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Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da tedavi bulunamayan Yusuf bebeğin annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istedi. Bakan Koca, Yusuf bebeğin annesinin yardım isteğini geri çevirmeyerek Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kaydetti.

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