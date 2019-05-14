'Türkiye’de kalp erken yoruluyor'

Doç. Dr. Kılıçaslan, kalp yetersizliği bulunan hastaların 5 yılda yüzde 50’sinin kaybedildiğini belirterek “Avrupa ve Amerika’da kalp yetersizliği yaş ortalaması 70’e kadar çıkarken ülkemizde ortalama 62’ye kadar iniyor. Diğer bir deyişle Türkiye’de kalp daha erken yoruluyor” dedi. Kalp yetmezliğinde erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Doç. Dr. Kılıçaslan, “Toplumun kalp yetersizliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.