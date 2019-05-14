'Türkiye’de kalp erken yoruluyor'
Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Barış Kılıçaslan, kalp yetmezliğinin kalbin, vücudun oksijen ihtiyacını sağlayacak miktarda kan gönderememesi sonucu ortaya çıktığını söyledi.
Doç. Dr. Kılıçaslan, kalp yetersizliği bulunan hastaların 5 yılda yüzde 50’sinin kaybedildiğini belirterek “Avrupa ve Amerika’da kalp yetersizliği yaş ortalaması 70’e kadar çıkarken ülkemizde ortalama 62’ye kadar iniyor. Diğer bir deyişle Türkiye’de kalp daha erken yoruluyor” dedi. Kalp yetmezliğinde erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Doç. Dr. Kılıçaslan, “Toplumun kalp yetersizliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.