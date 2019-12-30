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Sağlık

Türkiye'den milli damar robotu hamlesi

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Türkiye’de sağlık alanında atılan adımlar ve gelişmelerle ilgili konuştu. Dinç, 'Muadili olmayan damar robotumuz sayesinde ameliyatlar sadece ülkemizde yapılıyor.' dedi.

30.12.2019  08:28 - Güncelleme: 30.12.2019  08:28
Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, tıbbi cihazların Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilmeye başladığını söyledi. Dinç, “2019 yılına baktığımız zaman dünyada üretilmeyen bir yapay kalp cihazı Türkiye’de üretildi ve Türk cerrahlarıyla beraber bu iş çok ciddi anlamda yapıldı.
 
DÜNYADA MUADİLİ YOK
 
Damar robotlarıyla özellikle açık kalp ameliyatlarında, damar ameliyatlarında, bacak ameliyatlarında, bu ameliyatları artık kapalı yapma yöntemleri Türkiye’de gerçekleştirildi. Bunun bir muadili başka ülkelerde yok” diye konuştu. 
 
TÜRKİYE BİR AŞI ÜLKESİ OLACAK 
 
Dinç, sözlerine şöyle devam etti: “Yaklaşık 12 bin TL’ye beyinden pıhtı çıkarma cihazlarını Türk sanayisi üretti. Klinik çalışmaları yapıldı dünyaya satılıyor durumda. 2020 yılında ise özellikle kalp ve damar sağlığıyla ilgili girişimlerimiz olacak. İlaç alanında da önemli girişimlere imza atacağız. Türkiye artık bir aşı ülkesi olacak.” 
 
(Akşam)

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