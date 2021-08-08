Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 8 Ağustos 2021 Pazar 23:39 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 23:40

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 8 Ağustos saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 41 milyon 793 bin 864, ikinci doz aşı sayısı 28 milyon 914 bin 735 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 76 milyon 261 bin 558'e yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,30, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 46,52 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

- 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.

- "Aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini de belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.

Koca, "Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı." değerlendirmesini yaptı.