Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 21 Eylül 2021 Salı 23:51 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 23:52

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 361 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,32 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 455 bin 1 doz aşı uygulandı.

En az çift doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az çift doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29 bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı." bilgisini aktardı.

Koca, "Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!" ifadelerini kullandı.

- "TURKOVAC'ı tüm insanlığın istifadesine sunacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

"Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen Kovid-19 salgınında, aralarında dostlarımızın, yakınlarımızın, sevdiklerimizin de olduğu 4,6 milyon insanı kaybettik." diyen Erdoğan, gösterilen onca çabaya ve aşılamada alınan mesafeye rağmen salgının olumsuz etkilerinin halen devam ettiğine dikkati çekti.

Bu yılki Genel Kurul'un "Umutla Dayanaklılığı İnşa Etmek" temasıyla düzenlenmesinin fevkalade isabetli olduğunun altını çizen Erdoğan, "Öncelikle, acı da olsa, bir gerçeği ifade etmek istiyorum. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu tekrar hatırlatan bu salgında, ne yazık ki, küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi. Bilhassa az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri, salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi." dedi.

Dünya genelindeki can kaybının yüksekliğinde, küresel sistemin artık çözüm yerine sorun çıkaran, sorunları derinleştiren, sorunları çözümsüzlüğe mahkum eden çarpık yapısının da payının bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, 10 milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır. Kovid-19 salgını gibi küresel bir felaketin üstesinden, ancak uluslararası iş birliği ve dayanışmayla gelinebileceği açıktır. Tüm ülkeler bu salgından kurtulmadan, herhangi bir ülkenin tek başına güvenle hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Genel Kurul'da ortaya konacak iradenin, bu hakikatin anlaşılması bakımından bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Salgın döneminde küresel iş birliğinin önemi yanında tıp biliminin ulaştığı yüksek seviyeyi de görme imkanı bulduk. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ilk aşının Almanya'da yaşayan Türk kökenli iki bilim insanı tarafından geliştirilmesinden gurur duyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" inancıyla ilk günden itibaren eldeki imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin bir taraftan vatandaşlarına en iyi sağlık hizmetini sunarken, diğer taraftan da 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderdiğini anımsattı.

"Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum." diyen Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün güçlendirilmesi ve salgınlara karşı sözleşme hazırlanması girişimlerini desteklediklerini vurguladı.

- Rehber güncellendi

Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi. Rehbere göre, en az iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek. Bu kişilerin, temasının 5'inci gününde yaptıracakları PCR testinin negatif çıkması halinde sistemdeki kayıtları 6'ncı gün sonlandırılacak

- Salgında yakınını kaybedenlere psikososyal destek sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgının başladığı ilk günden itibaren Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedenlere Psikososyal Destek Hizmetin sürdürüldüğünü bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek hizmetine de ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Salgın döneminde vatandaşların farklı sosyal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu aktaran Yanık, "Kırmızı yeleklilerimiz bu noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

- Yurt genelinde Kovid-19'la mücadele

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Yarına Umutla" adlı projesi kapsamında, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Konferans salonunda, kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezi, Kovid-19 servisi, evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım ünitesi, onkoloji servisleri ile yaşlı ve engelli polikliniğinde görev yapan toplamda 50 sağlık personeline, 3 gün süreyle "psikolojik ilk yardım eğitici eğitimi" verilecek.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri anlatıldı. Tüm okullarda, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda yeterli sayıda maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilerek okullara dağıtıldığını anlatan Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, bu konuda velilerden de olumlu geri bildirimlerin geldiğini vurguladı.

Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de mobil ekipler, fabrika çalışanlarına iş yerlerinde aşı yapıyor.

Adıyaman'da 132 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan kemoterapi ünitesinin açılış töreninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Adana'da Kovid-19 nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden doktor Halil İbrahim Varan için çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.