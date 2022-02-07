TURKOVAC aşısı Amasya ve Çorum'da uygulanmaya başlandı

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:29 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:29

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5. doz aşısını TURKOVAC yaptırdı.

Koç, gazetecilere, kentte yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığını söyledi.

Beşinci doz aşı olarak tercihini TURKOVAC'tan yana kullandığını ifade eden Koç, "Aşımız tüm güvenlik testlerinden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün uygun gördüğü tüm standartlardan geçtikten sonra ülkemizde kullanılmaya başlandı. Yerli aşımız olmasının ayrı bir gücü var." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının sona ermesi için tüm Amasyalıları yerli TURKOVAC aşısı yaptırmaya davet eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız daha önce hangi aşıyı olursa olsun isteyenler hatırlatma dozlarını TURKOVAC yaptırabilecekler. Aşı yaptırmayıp yerli ve milli aşımızı bekleyenler vardı. Onlar da randevularını alarak yerli aşımızdan yaptırabilirler. Aynı zamanda 141 birimimizde Kovid-19'a karşı diğer aşı uygulamaları da yapılmaktadır. Tedbir ve aşı en güçlü silahımız. Varyantlara karşı da bu çok önemli. Vatandaşlarımızı Kovid-19'a karşı mutlaka aşılarını yaptırmaya bekliyoruz."

- Çorum

Yerli aşı TURKOVAC'ın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AA muhabirine, vatandaşların randevu alarak sabah saatlerinden itibaren TURKOVAC aşısı yaptırmak için hastaneye geldiğini söyledi.

Çorum'da 7 Şubat itibariyle TURKOVAC aşısını uygulamaya başladıklarını belirten Sobacı, "Hastanemizde her türlü tedbir alındı, yeterli sayıda aşımız da elimizde var. Gelen vatandaşlara aşılarını yapıyoruz." dedi.

Omicron varyantından dolayı Kovid-19'un bulaşma hızının arttığını dile getiren Sobacı, "Hastanemizde yatak sıkıntımız yok ancak böyle giderse yakın zamanda vakalar biraz bizi sıkıntıya sokacak gibi. İlçelerimizde de tedbirler aldık. Gerekirse Kovid-19 hastalarını ilçelerimizde de yataklı tedavi edeceğiz." dedi.

Sobacı, sırası gelen vatandaşların en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını tavsiye ederek, "Bu mücadelenin en önemli silahı aşı. Aşının yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da ihmal etmemeliyiz. Özellikle çocuklarımızı okullara maskesiz göndermemeye özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış nedeniyle Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisinde aksamalar yaşanabildiğine dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Kovid-19 olmayan hastalarımızın ameliyatlarında ertelemeler olabiliyor, yatışlarda problem yaşanabiliyor. Hastanemize mümkün mertebe daha az kişi gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bulaşıcılığı hayli fazla. Ancak çok şükür yoğun bakıma yatırma riski diğer varyantlara göre Omicron'da daha az."