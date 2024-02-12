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Sağlık

Uçak ambulans Yılmaz bebek için havalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde prematüre olarak dünyaya gelen ve çoklu organ yetmezliği olan Yılmaz bebek, uçak ambulansla İzmir Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi.

IHA12 Şubat 2024 Pazartesi 08:35 - Güncelleme:
Uçak ambulans Yılmaz bebek için havalandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki özel bir hastanede erken doğumla dünyaya gelen ve doğuştan zatürre hastalığı sebebiyle sepsis (kan zehirlenmesi) gelişen ve solunum cihazına bağlı olan Yılmaz bebek, uçak ambulans ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi.

Uzun süredir özel hastanede tedavi gören Yılmaz bebek, 112 ekibi tarafından kara ambulansı ile Van Ferit Melen Havalimanına getirildi. Havalimanında hazır bekleyen uçak ambulans ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümüne sevk edilen Yılmaz bebeğin tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgi X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise, "Yılmaz bebeğin hayat dolu yolculuğu. Yılmaz bebeği dün gece uçak ambulansla Bitlis'ten İzmir Şehir Hastanesine getirdik. 31 haftalıkken doğdu, multiorgan yetmezliği var. Tedavisi, ileri tetkiklerle şehir hastanemizde, alanının uzmanlarınca yapılacak. Acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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