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''Uygun miktarda kolesterol felç riskini artırmıyor''

Yeni bir araştırma, 'makul miktarda' yüksek kolesterol alımının felç riskini artırmadığını ortaya çıkardı.

  • DHA
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Doğu Finlandiya Üniversitesi´ndeki bir çalışmada, günde bir adet yumurta tüketen ve günlük olarak gıdalardan makul miktarda kolesterol alan kişilerin felç geçirme riskiyle bir ilişki bulunmadı.
 
Bu bulgu, kolesterol metobolizmasında etkili olan apolipoprotein E phenotype 4 (APOE4) taşıyan kişilerde doğrulandı.
 
Araştırmalar yumurta tüketimiyle yüksek kolesterol seviyesi ve felç riski arasındaki ilişkiler hakkında farklı sonuçlar veriyordu. Bazı araştırmalar, yüksek kolesterol seviyesi ile felç riski arasında bağlantı kurarken bazıları ise yumurta tüketiminin felç riskine karşı korumacı bir etkisi olduğunu gösteriyor.
 
Doğu Finlandiya Üniversitesi´ndeki araştırma ise uygun ölçüdeki yüksek kolesterol alımının felç riskini artırmadığı yönünde bir sonuç verdi.
 
Araştırma sonuçları beslenme alışkanlığı ile ilişkili olarak kolesterol yüksekliğine genetik olarak eğilimli olan insanlar için iyi bir haber olarak açıklandı. Ancak bu çalışmanın sadece yumurta tüketimiyle ilişkilendirildiğin altı çizildi.

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