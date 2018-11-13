Üzüntü beynin iki bölgesi arasında ‘sohbeti’ artırıyor
Endişe veya üzüntünün, beynin iki bölgesi arasında ‘sohbeti’ artırdığı ortaya çıkarıldı.
LiveScience’ın haberine göre, kafatası içi elektroensefalografi yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada, kişi kendisini üzgün hissettiğinde beynin hafıza ve duyguyla ilgili iki bölgesinde hücreler arasındaki iletişimin arttığı gözlendi. Kafatası içine elektrotlar yerleştirilen ve ameliyat edilmeyi bekleyen 21 epilepsi hastası üzerinde yapılan araştırmada, hastaların beyin aktiviteleri bir hafta ile 10 gün arasında izlendi ve hastalardan ruh hallerini yansıtan günlükler tutmaları istendi. Uzmanlar, üzgün hisseden 13 hastanın beyinlerinin amigdala ve hipokampüs bölümleri arasında iletişimin arttığını tespit etti.
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