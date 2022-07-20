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Sağlık

Vaka sayıları artan Şanlıurfa'da uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Vekili Faruk Günak, vatandaşlara Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmaları uyarısında bulundu. Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta ve temaslılara sağlık desteğinin verilmeye devam ettiğini, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Günak, Kovid-19 ile mücadelede maske ve mesafe kuralına uyulması, hatırlatma dozunun yapılmasının önemine işaret etti.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
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Günak, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre Şanlıurfa'nın, en az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük illerin başında geldiğine dikkati çekti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta ve temaslılara sağlık desteğinin verilmeye devam ettiğini, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Günak, Kovid-19 ile mücadelede maske ve mesafe kuralına uyulması, hatırlatma dozunun yapılmasının önemine işaret etti.

Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların virüse karşı daha büyük bir risk altında bulunduğunu vurgulayan Günak, şunları kaydetti:

"Bu gruptaki vatandaşlarımızın, hastalıkla temas etmeleri halinde hastane yatışıyla sonlanabilecek bir durumla karşılaşabileceklerini unutmayarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları ve kalabalık ortamlarda maske kullanımına özen göstermeleri büyük önem arz ediyor. Şu an itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen vatandaşlarımızın aşılarını tüm kamu hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde yapıyoruz. Elimizde yeterli miktarda aşımız mevcut. Bakanlığımız tarafından da düzenli olarak ilimize aşı gönderiliyor. Aşı noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."

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