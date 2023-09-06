Uzun vadede magnezyum eksikliği yaşayan kişilerde iştahsızlık, mide bulantısı, baş ağrısı, halsizlik ve kas krampları gibi sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Magnezyum eksikliği zamanla kemikleri zayıflatıp kalbe zarar verebilir. Vücutta magnezyum eksikliği belirtileri arasında; Bitkinlik ve kuvvetsizlik, İştahsızlık, Kas krampları ve spazmlar yer alır. Magnezyum eksikliğinin yol açabileceği sağlık sorunlarının görmezden gelinmesi uzun vadede çok daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. İşte Vücutta magnezyum eksikliği belirtileri ve en çok magnezyum içeren besinler

VÜCUTTA MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



İştahsızlık,

Mide bulantısı ve kusma,

Yüksek kan basıncı,

Uykulu hali,

Zayıflık (Güçsüzlük),

Diyabet hastalığı yer alır.

MAGNEZYUM HANGİ BESİNLERDE VAR?



Magnezyum eksikliği olup olmadığını öğrenmenin en kolay yolu kan testidir. Sağlıklı ve magnezyum açısından zengin bir beslenme türü risk faktörlerini azaltacaktır. Vücutta magnezyum eksikliğini gidermek için beslenme şekline daha büyük bir özen göstermek gerekir. Magnezyum içeren besinler tüketmek bu sorunu ortadan kaldırabilmektedir.

Bitter çikolata, avokado, kuruyemişler, yağlı balıklar ve tohumların magnezyum açısından oldukça zengin besinlerdir.

İşte magnezyum içeren besinler:

Bitter Çikolata

Avokado

Taze Fasulye

Muz

Süt

Ispanak

Kuru Baklagiller

Tam Tahıllı Besinler

Soya Fasulyesi

Koyu Yapraklı Yeşillikler

Yoğurt