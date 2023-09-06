İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8192
  • EURO
    28,8098
  • ALTIN
    1661.37
  • BIST100
    8248.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Vücutta magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum hangi besinlerde var?
Sağlık

Vücutta magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum hangi besinlerde var?

Magnezyum eksikliği uzun vadede sağlık problemlerine yol açabiliyor.Magnezyum eksikliğininin belirtileri uykuda kramp girmesinden mide bulantısı ve kusmaya kadar birçok şekilde kendini gösterebilmekle birlikte uzun vadede giderilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki vücutta magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum hangi besinlerde var? İşte magnezyum içeren besinler

6 Eylül 2023 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
Vücutta magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum hangi besinlerde var?
ABONE OL

Uzun vadede magnezyum eksikliği yaşayan kişilerde iştahsızlık, mide bulantısı, baş ağrısı, halsizlik ve kas krampları gibi sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Magnezyum eksikliği zamanla kemikleri zayıflatıp kalbe zarar verebilir. Vücutta magnezyum eksikliği belirtileri arasında; Bitkinlik ve kuvvetsizlik, İştahsızlık, Kas krampları ve spazmlar yer alır. Magnezyum eksikliğinin yol açabileceği sağlık sorunlarının görmezden gelinmesi uzun vadede çok daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. İşte Vücutta magnezyum eksikliği belirtileri ve en çok magnezyum içeren besinler

VÜCUTTA MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık,

Mide bulantısı ve kusma,

Yüksek kan basıncı,

Uykulu hali,

Zayıflık (Güçsüzlük),

Diyabet hastalığı yer alır.

MAGNEZYUM HANGİ BESİNLERDE VAR?

Magnezyum eksikliği olup olmadığını öğrenmenin en kolay yolu kan testidir. Sağlıklı ve magnezyum açısından zengin bir beslenme türü risk faktörlerini azaltacaktır. Vücutta magnezyum eksikliğini gidermek için beslenme şekline daha büyük bir özen göstermek gerekir. Magnezyum içeren besinler tüketmek bu sorunu ortadan kaldırabilmektedir.

Bitter çikolata, avokado, kuruyemişler, yağlı balıklar ve tohumların magnezyum açısından oldukça zengin besinlerdir.

İşte magnezyum içeren besinler:

Bitter Çikolata

Avokado

Taze Fasulye

Muz

Süt

Ispanak

Kuru Baklagiller

Tam Tahıllı Besinler

Soya Fasulyesi

Koyu Yapraklı Yeşillikler

Yoğurt

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.