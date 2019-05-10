Yaz öncesi kene uyarısı

Kişisel korunma önlemlerinin hastalığın kontrolü için önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, toplumsal farkındalığın artırılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. Hastalıktan korunmak için uyarılara ve alınması gereken önlemlere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi; Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek, vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalı. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak bez, naylon poşet, eldiven gibi uygun bir malzemeyle çıkarmalı.