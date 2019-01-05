Yüzen minikler bir adım önde

Anne baba ile bebek arasındaki bağı güçlendirdiği ifade edilen yüzme sporu, otistik ve diğer özel çocuklar için de öneriliyor.

PROBLEMLER BİTİYOR

Bebek yüzme antrenörü Elif Asena Kılıç, yüzme eğitimine ne kadar erken başlanırsa o kadar faydalı olduğunu belirterek, “Yüzmeye erken başlayan çocuklar, yaşıtlarından her zaman bir adım önde ilerliyor” dedi. Kılıç, yeme ve uyku bozukluğu olan çocuklarda da yüzmenin faydalı olduğunu ifade ederek, “Derse sürekli devam eden öğrenciler yüzmeyi belli bir rutine bindirdiği zaman bütün bu problemler de ortadan kalkabiliyor” şeklinde konuştu.