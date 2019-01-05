Yüzen minikler bir adım önde
Yüzme eğitiminin bebeklerin zeka, denge, koordinasyon ve algısal yeteneklerine katkı sağladığına ve gelişimini olumlu etkilediğine inanan ebeveynler, iki aylıktan itibaren çocuklarını yüzme kurslarına yönlendiriyor.
Anne baba ile bebek arasındaki bağı güçlendirdiği ifade edilen yüzme sporu, otistik ve diğer özel çocuklar için de öneriliyor.
PROBLEMLER BİTİYOR
Bebek yüzme antrenörü Elif Asena Kılıç, yüzme eğitimine ne kadar erken başlanırsa o kadar faydalı olduğunu belirterek, “Yüzmeye erken başlayan çocuklar, yaşıtlarından her zaman bir adım önde ilerliyor” dedi. Kılıç, yeme ve uyku bozukluğu olan çocuklarda da yüzmenin faydalı olduğunu ifade ederek, “Derse sürekli devam eden öğrenciler yüzmeyi belli bir rutine bindirdiği zaman bütün bu problemler de ortadan kalkabiliyor” şeklinde konuştu.
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