21 Mart 2020 Cumartesi 22:08 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 22:08

122 adet hızlı devriye botu tedarik programının, tasarım doğrulamasının sonuna yaklaşıldığı ve planlanan üretimin ikinci çeyrekte gerçekleşeceği bildirildi.

Shephard Media'da yer alan bilgiye göre, Ares üretimi FPB, azami 35kt sürat ve 160 deniz mili menzile sahip. İki adet iç dizel motor ve su jetleri ile karbon takviyeli gelişmiş kompozit kullanılarak üretilecek.

Ares Tersanesi CEO'su Utku Alanc, “Proje, Türkiye'nin gemi inşa tarihindeki en büyük seri seri üretimi temsil ediyor. Projenin beş yıl sürmesi planlanıyor” dedi.

Şirket, iki ayda bir altı tekne teslim etmeyi hedefliyor. FPB'ler, Türkiye'nin tüm kıyı bölgelerinde SAR ve deniz güvenliği ile ilgili diğer görevler için kullanılacak.