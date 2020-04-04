16 balistik füze taşıyacak! İlk Borei teslim ediliyor

star.com.tr 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:04 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:04

Rus Deniz Kuvvetleri için geliştirilen ve Proje 955 olarak bilinen, nükleer enerji kapasiteli Borei-A sınıfı balistik füze denizaltısı Knyaz Vladimir, Rus donanmasına yakın bir zamanda teslim edilecek.



Teslimata ilişkin Cuma günü açıklamalarda bulunan, Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi Başkanı Aleksey Rahmanov "Denizaltımız şu an suda. Savunma Bakanlığı'nın tüm notları dikkate alınmış ve gemi Donanmaya transfer için hazır hale gelmiştir. Umarım bu ay yani Nisan ayında bu teslimat yapılacaktır.' dedi.

Donanmanın Aralık ayında denizaltıyı teslim alması bekleniyordu, ancak teslimat teknik nedenlerle 2020'ye ertelenmişti.

Borei, 16'ya kadar kıtalararası balistik füze RSM-56 Bulava (NATO raporlama adı SS-NX-30) taşıyabiliyor.

Bu füzeler 9.000 km'ye kadar menzile sahip (yaklaşık 5.600 mil) olan 4. nesil balistik denizaltından fırlatılabilen füzelerdir (SSBN ).

İlk Borei denizaltısı Knyaz Vladimir inşası, 30 Temmuz 2012'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle başlatıldı.

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