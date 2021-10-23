18 savaş uçağı alacaklar! TUSAŞ Hürjet'le ilk altıya girdi! Bütçe 961.6 milyon dolar

star.com.tr 23 Ekim 2021 Cumartesi 23:07 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 23:08

Malezya'da Kraliyet Hava Kuvvetleri (RMAF) 18 adet hafif savaş uçağı (LCA) tedariki için ihaleye çıktı.

TUSAŞ, İHALEYE HÜRJET'LE KATILDI

Temmuz ayında açılan ve 6 Ekim'e uzatılan ihaleye Hürjet'le katılan TUSAŞ'ın da aralarında olduğu 6 şirketin teklifi kabul edildi. Malezya basınında yer alan haberde ilk kez açık ihale yöntemiyle uçak alımına çıkıldı.

KAZANAN ŞİRKET 2022'İN İLK ÇEYREĞİNDE AÇIKLANACAK

İhale öncesi JF-17'in favori lanse edildiği ancak Pakistan'ın teklife katılmadığı belirtildi. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda ihaleyi kazanan şirketin 2022'in ilk çeyreğinde açıklanacağı ifade edildi.

SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN 36 AY SONRA TESLİMAT

LCA'ların ses hızından daha hızlı uçmasını isteyen Kraliyet Hava Kuvvetleri, sözleşme imzalandıktan 36 ay sonra teslimatların yapılmasını talep etti.



961.6 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

Malezya basını ayrıca 18 adet hafif taarruz uçağı için hava kuvvetlerinin 961.6 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını iddia etti.



HÜRJET'İN İHALEDEKİ 5 RAKİBİ;

1- FA 50 ile Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI)

2- L-15 ile Çinli şirket CATIC

3- M-346 ile İtalya Leonardo-Finmeccanica

4- MiG-35 ile Rus şirketi Rosoboronexport

5- HAL Tejas ile Hindustan Aeronautics

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