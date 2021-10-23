18 savaş uçağı alacaklar! TUSAŞ Hürjet'le ilk altıya girdi! Bütçe 961.6 milyon dolar

Malezya'da Kraliyet Hava Kuvvetleri (RMAF) 18 adet hafif savaş uçağı (LCA) tedariki için ihaleye çıktı.
Temmuz ayında açılan ve 6 Ekim'e uzatılan ihaleye Hürjet'le katılan TUSAŞ'ın da aralarında olduğu 6 şirketin teklifi kabul edildi. Malezya basınında yer alan haberde ilk kez açık ihale yöntemiyle uçak alımına çıkıldı.
İhale öncesi JF-17'in favori lanse edildiği ancak Pakistan'ın teklife katılmadığı belirtildi. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda ihaleyi kazanan şirketin 2022'in ilk çeyreğinde açıklanacağı ifade edildi.
LCA'ların ses hızından daha hızlı uçmasını isteyen Kraliyet Hava Kuvvetleri, sözleşme imzalandıktan 36 ay sonra teslimatların yapılmasını talep etti.
Malezya basını ayrıca 18 adet hafif taarruz uçağı için hava kuvvetlerinin 961.6 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını iddia etti.
1- FA 50 ile Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI)
2- L-15 ile Çinli şirket CATIC
3- M-346 ile İtalya Leonardo-Finmeccanica
4- MiG-35 ile Rus şirketi Rosoboronexport
5- HAL Tejas ile Hindustan Aeronautics
star.com.tr