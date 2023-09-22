3 Türk devi gücünü birleştirdi! Geri sayım resmen başladı

ASELSAN ile TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı arasında "MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki" kapsamında sözleşme imzalandı.

3 TÜRK DEVİ GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki kapsamında 22 Eylül'de, ASELSAN payı toplam bedeli 205 milyon avro ve 2 milyar 330 milyon 584 bin TL tutarında olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.



YEŞİL IŞIK YAKILMIŞTI

20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılının 2nci Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) toplantısında 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştı. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada bahsi geçen projelerden birisi de MİLGEM 6, 7 ve 8'inci Gemilerin Tedariki Projesi'ne yönelikti.

Bilindiği üzere MİLGEM 6, 7 ve 8'inci Gemilerin Tedariki Projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Aralık 2021'de Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımlanmıştı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR tarafından 22 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ile kamuoyuna duyurulan TÇD'nda ilgili firmalardan cevaplarını en geç 15 Mart 2022 tarihine kadar sunmaları istenmiş ancak, teklif son sunma tarihinde daha sonra 15 günlük bir uzatma yapılmış ve 1 Nisan 2022 olarak güncellenmişti. Teklif son sunma tarihi daha sonra bir kez daha uzatılmış ve firmalar 8 Nisan 2022 günü tekliflerini SSB'na sunmuştu.