3 ülkeyle imzalar atıldı! Rus yapımı Su-25'lere Türk dokunuşu

Türkiye, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te peş peşe kritik anlaşmalara imza atıyor. Şu ana kadar 3 ülkeyle "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

3 ÜLKEYLE İMZALAR ATILDI! RUS YAPIMI SU-25'LERE TÜRK DOKUNUŞU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında "SU-25 Modernizasyon Projesi Sözleşme İmza Töreni", 16.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirildi.

İki ülkenin devlet başkanları tarafından yakından takip edilen proje kapsamında, Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başkanlığın şahitliğinde gerçekleşen anlaşma ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk Menşeili Güdümlü Mühimmat Silah Sistemlerinin Entegrasyonu ve aviyonik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sözleşme ile yürütülecek çalışmalarda Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılacağını ifade eden Görgün, "Yürütülecek proje, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile temelleri çok geçmişte atılmış sağlam kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirecektir." dedi.



TÜRKİYE İLE KENYA ARASINDA "SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI" İMZALANDI



Türkiye ile Kenya arasında, savunma sanayisinde ilişkileri kurumsallaştırmak, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetlerin tedarik, geliştirme ve üretilmesi amacıyla "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

İki ülke arasındaki anlaşmanın imza töreni 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi.

Söz konusu anlaşma Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kenya Savunma Bakanı Aden Duale arasında imzalandı.

Görgün, IDEF'in özellikle dost ve bölge ülkelerin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılama ve diğer ülkelerle iş birliklerini geliştirme noktasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Söz konusu anlaşmayla Türkiye ile Kenya arasındaki iş birliğinin kurumsallaşacağını ifade eden Görgün "Anlaşma iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor. Anlaşmamız tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım- idame- modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE VE TACİKİSTAN ARASINDA ASKERİ MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo tarafından, iki ülke arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya gelen Güler, görüşmenin ardından konuk Bakan ile düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende, Bakanlar Güler ve Mirzo tarafından Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.