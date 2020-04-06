30 yıl yakıt almadan çalışabiliyor! 144 metrelik dev savaş makinesi teslim edildi

star.com.tr 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:03

ABD Donanması, denizaltı savaş yeteneklerini daha da güçlendirmek için Virginia sınıfı bir saldırı denizaltısı olan USS Delaware'i (SSN 791) envantere ekledi.

Koronavirüs (Corona virus / Covid-19) salgını nedeniyle halka açık toplantılardaki kısıtlamalar nedeniyle olağan teslim töreni yapılmadı.

Huntington Ingalls Industries'in (HII) Newport News Gemi İnşa Bölümü tarafından geliştirilen USS Delaware, sınıfının 18. denizaltısıdır.

377 ft (114) uzunluğundaki denizaltı, 800 ft'den (244 m) fazla derinlikte ilerleyebiliyor. Delaware, 25k'den daha yüksek bir hıza sahip olan Delaware, yakıt doldurmadan 30 yıldan fazla çalışabilir.

Savaş gemisi, denizaltı, yüzey karşıtı, grev ve düzensiz savaşın yanı sıra istihbarat, gözetim ve keşif görevlerini gerçekleştirmek için esnek, çok amaçlı bir platform olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca özel harekat kuvvetleri için ve mayınlara karşı kullnılabilirler.

Donanma Sekreter Vekili Thomas B Modly teslimatla ilgili, 'Eyaletinin ve adını taşıyan bu Virginia sınıfı hızlı saldırı denizaltısı Delaware, gurur verici deniz mirasına sürdürecek.' dedi.

Modly, günümüzün karmaşık dünyasının birçok zorluğu arasnda Amerikan halkına hizmet eden savaşçıların bu işi profesyonellik ve çeviklikle icra ettiğini söyledi. Ayrıca bu son teknoloji platformun ve mürettebatının bu geleneği sürdüreceğinden emin olduğunu belirtti.

Saldırı denizaltısının temeli 2016 yılında atıldı. Ekim 2018'deki bir törenle yüzünü gösterdi.

Geçen yıl, USS Delaware'ın tüm sistemlerini ve bileşenlerini test eden ilk deniz testleri tamamlandı.

Denemeler ayrıca yüksek hızlı yüzey ve sualtı manevralarını da içeriyordu.

Delaware'in komutanı Matthew Horton şunları söyledi, 'Ülkenin denizaltı üstünlüğünü gelecekte de korumak için üzerimize düşeni yaparken, bugün USS Delaware'e hizmet eden denizciler için bir dönüm noktası olacak.' dedi.

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